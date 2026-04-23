Budapest, 2025. augusztus 26.Egy tervezett megálló helyszíne XVI. kerület Veres Péter és a Jókai utca keresztezõdésében a HÉV-vonalak fejlesztésérõl tartott sajtótájékoztató napján, 2025. augusztus 26-án. Megjelent a Gödöllõ-Budap
Utazás

Rossz hírt kaptak a főváros környéki ingázók: a hétvégére leáll a forgalom az egyik legfontosabb vonalon

MTI
2026. április 23. 17:32

Karbantartási munkálatok miatt pótlóbusz jár a H6-os HÉV helyett Soroksár és Szigetszentmiklós között az április 25-26-i hétvégén.

A munkálatok miatt a H6-os HÉV április 25-én és 26-án csak a Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere, valamint Szigetszentmiklós-Gyártelep és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik. A kimaradó szakaszon H6-os és H6A jelzéssel pótlóbusz indul. A vonatok Szigetszentmiklós-Gyártelepnél, Szigethalomnál és Szigethalom alsónál a Közvágóhíd irányú peronnál állnak meg mindkét irányban.

A HÉV-szerelvények pótlására két autóbusz indul: a H6-os jelzéssel Soroksár Hősök tere és Szigetszentmiklós között, Szigetszentmiklós-Gyártelep érintésével, H6A jelzéssel pedig Soroksár Hősök tere és Szigetszentmiklós Gyártelep között. A BKK alternatív utazási lehetőségként a Szigetszentmiklós, József Attila-telep és Szigetszentmiklós alsó térségéből a főváros felé utazók részére a 38-as, a 238-as autóbuszok és a 673-as, a 674-es és a 676-os Volánbusz-járatok használatát ajánlja.

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?
Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?
Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 

 
#utazás #közlekedés #hév #bkk #Budapest #busz #volán #közösségi közlekedés #hétvége #budapesti tömegközlekedés #bkkinfo

2026. április 23. csütörtök
Béla
