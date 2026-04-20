Teljesen megbolondult az időjárás: látványos videón mutatja meg a HungaroMet, mi zajlik most a légkörben

A vasárnapi kellemes, 20 fok feletti meleget egy gyorsan átvonuló hidegfront törte meg. Bár a csapadékra országszerte nagy szükség lett volna, a front csak minimális esőt hozott, és mostanra el is hagyta térségünket.

A hét utolsó napján napközben még mindenhol 20 Celsius-fok fölé melegedett a levegő. A kora nyárias időnek azonban egy nyugat felől érkező felhő- és csapadékzóna vetett véget. A hidegfront viszonylag gyorsan átvonult felettünk, és jelenleg már a határainkon túl jár. Nyomában nagy területen ismét kitisztult az ég.

Bár az ország jelentős részén jóval kiadósabb esőzésre lenne szükség, a mostani front nem hozott komoly enyhülést. Az Északi-középhegység tágabb térségét teljesen elkerülte a csapadék. A többi régióban is mindössze néhány milliméternyi eső hullott. Tíz millimétert meghaladó mennyiséget kizárólag a nyugati határszélen regisztráltak.