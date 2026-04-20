Megőrült az időjárás: hétfőn már több napsütés, kedden újra lehűlés és záporok

Gyorsan átvonult felettünk a legutóbbi hidegfront, így az ország nagy részén visszatér a napos idő. Hétfőn még az erős szél és a 20 fok körüli csúcshőmérséklet lesz a meghatározó. Kedden azonban már hűvösebb időre, elszórt záporokra és helyenként hajnali fagyokra is készülni kell.

A HungaroMet előrejelzése szerint a csapadékzóna délelőtt kelet, délkelet felé elhagyja az országot. Ezt követően a legtöbb helyen kisüt a nap. Csupán a nyugati, délnyugati és északkeleti tájakon maradhat felhősebb az ég. Ezeken a területeken továbbra is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként pedig viharossá fokozódik. Estére a légmozgás fokozatosan mérséklődik. Napközben 13 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl a levegő.

Kedd hajnalban az említett felhősebb tájakon is csak lassan tisztul ki az ég. Ezzel egy időben északnyugat felől újabb felhőtömbök érkeznek, így néhol záporeső is előfordulhat. A hajnali órákban a hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul. A szélcsendes, derült völgyekben ugyanakkor fagypont köré is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Napközben változékony, gomolyfelhős időre van kilátás elszórt záporokkal, elvétve egy-egy zivatarral. Az északi szél ismét megélénkül, sőt helyenként megerősödik. A nappali csúcshőmérséklet kedden már csak 12 és 17 fok között várható.