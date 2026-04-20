Óriási fordulat az időjárásban: hiába a napsütés, nagyon kellemetlen meglepetés csap le hazánkra

A délelőtt folyamán elhagyja hazánkat a hidegfront, így a legtöbb helyen napos, de szeles időre számíthatunk. A délutáni órákban 13 és 20 fok közötti csúcshőmérséklet várható.

A délelőtti órákban a keleti országrészen is átvonul a hidegfront. Ezt követően már csak elvétve alakulhat ki kisebb eső - írja a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet/Facebook.

A front mögött érkező szárazabb levegőnek köszönhetően az ország nagy részén kitisztul az ég, és naposra fordul az idő. A napsütést azonban sokfelé erős, helyenként akár viharos északnyugati szél kíséri. Ez alól csak a délnyugati és az északkeleti tájak jelentenek kivételt.

Ezekben a régiókban ugyanakkor erőteljesebb lesz a felhőképződés. Délnyugaton és északkeleten emiatt elszórtan záporokra, helyenként pedig zivatarokra is készülni kell. A nappali felmelegedés során a hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul.