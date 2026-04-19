A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok összeszámolásával biztossá vált a Tisza Párt kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 19.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. április 19.
Névnap
Emma
- Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
- Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
- Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
- Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
- Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
- Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét
Deviza árfolyam
EUR: 361.59 Ft
CHF: 393.17 Ft
GBP: 415.54 Ft
USD: 307.37 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. április 18.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 16. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 23, 45, 71, 84
Joker: 589994
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
5-ös találat: 1 db
4-es találat: 54 db
3-as találat: 3985 db
2-es találat: 103455 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 44850 Ft
MOL: 4088 Ft
RICHTER: 13150 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.20: Éjszaka északnyugat, nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, délután az ország nagyobb részén már napos idő valószínű, de északkeleten és délnyugaton még maradnak felhős tájak. Ezekben az országrészekben még délután is elszórtan valószínű eső, zápor, másutt már reggel, délelőtt megszűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugati, nyugati szelet erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 6, 12, délután 14, 20 fok között alakul.
2026.04.21: Gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. Csapadékra leginkább egy úgynevezett összeáramlási vonal mentén van kilátás. Az északias szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni. (2026.04.18)
