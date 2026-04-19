Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 19.)
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 19.)

2026. április 19. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. április 19.

Névnap

Emma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 361.59 Ft
CHF: 393.17 Ft
GBP: 415.54 Ft
USD: 307.37 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 18.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 16. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 23, 45, 71, 84
Joker: 589994

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
5-ös találat: 1 db
4-es találat: 54 db
3-as találat: 3985 db
2-es találat: 103455 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 44850 Ft
MOL: 4088 Ft
RICHTER: 13150 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.20: Éjszaka északnyugat, nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, délután az ország nagyobb részén már napos idő valószínű, de északkeleten és délnyugaton még maradnak felhős tájak. Ezekben az országrészekben még délután is elszórtan valószínű eső, zápor, másutt már reggel, délelőtt megszűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugati, nyugati szelet erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 6, 12, délután 14, 20 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

2026.04.21: Gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. Csapadékra leginkább egy úgynevezett összeáramlási vonal mentén van kilátás. Az északias szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.04.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
