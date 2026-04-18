2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
16 °C Budapest
Pillanatok alatt tűnik el a kellemes tavaszi meleg: kíméletlen hidegfront mossa el Magyarországot

Pénzcentrum
2026. április 18. 16:57

A hétvégén eleinte napos, kellemesen meleg tavaszi időre számíthatunk. Vasárnap délután azonban egy hidegfront éri el az országot, amely esőt, záporokat és erős széllökéseket hoz magával.

Jelenleg egy anticiklon alakítja hazánk időjárását, így szombaton száraz, többnyire napos időben lesz részünk. A fátyol- és gomolyfelhők mellett csapadék nem várható. Az északias szél is csak az ország keleti harmadán élénkülhet meg. Éjszaka a hőmérséklet általában 3 és 10 fok közé süllyed. A szélcsendes, derült, fagyzugos helyeken azonban akár fagypont közelébe is lehűlhet a levegő.

Vasárnap a nap első felében még folytatódik a felmelegedés, a szél pedig átmenetileg déliesre fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 20 és 24 fok között alakul. Délután északnyugat felől hidegfront érkezik, amelynek hatására erősen megnövekszik a felhőzet.

Több helyen várható eső és zápor, a nyugati vármegyékben pedig zivatarok is kialakulhatnak. A HungaroMet előrejelzése szerint a front mögött az áramlás északnyugatira vált. A csapadékos területeken emiatt erős széllökésekre is számítani kell.
#utazás #szél #időjárás #eső #hidegfront #zápor #időjárás előrejelzés #széllökések #hétvégi időjárás #zivatarok #hungaromet

