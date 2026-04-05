Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
Utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.
Frissítés: Robbanószer‑gyanús eszközöket találtak a szerb–magyar gázvezeték közelében, ezért rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze a miniszterelnök – derült ki Orbán Viktor vasárnapi közléséből, miután Magyarkanizsa térségében egész nap rendőri és katonai egységek kutatták át a környéket. Részletek:
Hivatalos tájékoztatás szerint a szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség tagjai a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatják át a területet.
Az akció célja olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosság életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire. Az ellenőrzés földi egységek bevonásával zajlik, a műveleteket a levegőből helikopterek felügyelik és koordinálják.
A helyszínen a rendelkezésre álló teljes rendőri és katonai állomány dolgozik. A kutatásban drónokat, nyomkövető kutyákat, hőkamerás eszközöket, tűzszerész csoportokat, mentőjárműveket, valamint más, speciális technikai felszerelést is bevetettek.
