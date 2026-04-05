Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget

Utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.

Frissítés: Robbanószer‑gyanús eszközöket találtak a szerb–magyar gázvezeték közelében, ezért rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze a miniszterelnök – derült ki Orbán Viktor vasárnapi közléséből, miután Magyarkanizsa térségében egész nap rendőri és katonai egységek kutatták át a környéket. Részletek:

Hivatalos tájékoztatás szerint a szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség tagjai a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatják át a területet.

Az akció célja olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosság életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire. Az ellenőrzés földi egységek bevonásával zajlik, a műveleteket a levegőből helikopterek felügyelik és koordinálják.

A helyszínen a rendelkezésre álló teljes rendőri és katonai állomány dolgozik. A kutatásban drónokat, nyomkövető kutyákat, hőkamerás eszközöket, tűzszerész csoportokat, mentőjárműveket, valamint más, speciális technikai felszerelést is bevetettek.