2026. április 20. hétfő Tivadar
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fagyott zöld füvet fagy és fehér hó borítja. Textúra háttér.
Utazás

Itt a kemény fordulat az időjárásban: brutál fagyok jönnek, évtizedek óta nem volt ilyen itthon április végén

Pénzcentrum
2026. április 20. 15:29

Szerda és csütörtök hajnalban az ország számos pontján légköri, illetve talajmenti fagyra kell számítani a folyamatosan beáramló hideg levegő miatt. A lehűlés olyan mértékű, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint akár több évtizedes napi hidegrekordok is megdőlhetnek.

Egy átvonult hidegfront nyomán több hullámban érkezik a hűvös levegő. Ennek következtében a hőmérséklet jócskán elmarad az ilyenkor megszokottól. Szerda hajnalban elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben és a kiskunsági homokhátságokon várható légköri fagy.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csütörtökön a derült, szélcsendes területeken már az Alföld egyes részein is fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, az ország többi részén pedig talajmenti fagy valószínű.

A szokatlan hideg miatt az eddigi történelmi mélypontok is veszélybe kerültek. Az április 22-i országos negatív rekordot 1959-ben rögzítették Kékestetőn, ahol akkor mínusz 5,7 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. Az április 23-i napi hidegrekordot pedig 1938 óta Szombathely tartja mínusz 5,6 Celsius-fokkal.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #hidegfront #fagy #hideg #rekord #lehűlés #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:35
16:23
16:14
16:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 20.
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
2026. április 20.
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
2026. április 20.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási hely
a vagyonbiztosítások többségénél a vagyontárgyak elhelyezésének, elhelyezkedésének a biztosítási kötvényben történő megjelölése. Ellenkező kikötés hiányában a vagyontárgyra a biztosítási fedezet más helyen nem érvényes.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 16:35
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 16:03
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
Agrárszektor  |  2026. április 20. 16:31
Ami április 22-én jön Magyarországon, olyan nem lesz több 2026-ban