Itt a kemény fordulat az időjárásban: brutál fagyok jönnek, évtizedek óta nem volt ilyen itthon április végén

Szerda és csütörtök hajnalban az ország számos pontján légköri, illetve talajmenti fagyra kell számítani a folyamatosan beáramló hideg levegő miatt. A lehűlés olyan mértékű, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint akár több évtizedes napi hidegrekordok is megdőlhetnek.

Egy átvonult hidegfront nyomán több hullámban érkezik a hűvös levegő. Ennek következtében a hőmérséklet jócskán elmarad az ilyenkor megszokottól. Szerda hajnalban elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben és a kiskunsági homokhátságokon várható légköri fagy.

Csütörtökön a derült, szélcsendes területeken már az Alföld egyes részein is fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, az ország többi részén pedig talajmenti fagy valószínű.

A szokatlan hideg miatt az eddigi történelmi mélypontok is veszélybe kerültek. Az április 22-i országos negatív rekordot 1959-ben rögzítették Kékestetőn, ahol akkor mínusz 5,7 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. Az április 23-i napi hidegrekordot pedig 1938 óta Szombathely tartja mínusz 5,6 Celsius-fokkal.