A csőtörés a környék vízellátásában is fennakadásokat okoz.
Itt a kemény fordulat az időjárásban: brutál fagyok jönnek, évtizedek óta nem volt ilyen itthon április végén
Szerda és csütörtök hajnalban az ország számos pontján légköri, illetve talajmenti fagyra kell számítani a folyamatosan beáramló hideg levegő miatt. A lehűlés olyan mértékű, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint akár több évtizedes napi hidegrekordok is megdőlhetnek.
Egy átvonult hidegfront nyomán több hullámban érkezik a hűvös levegő. Ennek következtében a hőmérséklet jócskán elmarad az ilyenkor megszokottól. Szerda hajnalban elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben és a kiskunsági homokhátságokon várható légköri fagy.
Csütörtökön a derült, szélcsendes területeken már az Alföld egyes részein is fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, az ország többi részén pedig talajmenti fagy valószínű.
A szokatlan hideg miatt az eddigi történelmi mélypontok is veszélybe kerültek. Az április 22-i országos negatív rekordot 1959-ben rögzítették Kékestetőn, ahol akkor mínusz 5,7 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. Az április 23-i napi hidegrekordot pedig 1938 óta Szombathely tartja mínusz 5,6 Celsius-fokkal.
A délelőtt folyamán elhagyja hazánkat a hidegfront, így a legtöbb helyen napos, de szeles időre számíthatunk.
Ilyen nincs! Visszatér a fagy Magyarországra: brutális lehűlés jön, majd újabb hirtelen fordulatot hoz a hét vége
Hidegfront töri meg a tavasz lendületét a jövő hét elején: kedden és szerdán már csak 15 fok körüli maximumokra számíthatunk, hajnalban pedig többfelé visszatérhet a...
Egy északnyugat felől érkező hidegfront vet véget a tavaszias időjárásnak: a napsütést erős szél, eső és jelentős lehűlés váltja fel.
