Búcsút inthetünk a tavaszias melegnek: kíméletlen hidegfront és viharos szél csap le Magyarországra

Egy északnyugat felől érkező hidegfront vet véget a tavaszias időjárásnak: a napsütést erős szél, eső és jelentős lehűlés váltja fel. A jövő hét elejére drasztikusan, akár tíz fokkal is visszaeshetnek a nappali csúcshőmérsékletek.

A HungaroMet tájékoztatása szerint napközben még élvezhetjük a napsütést, délután azonban megérkezik a változás. A Dunántúlon gyorsan megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható eső és zápor, a nyugati megyékben pedig zivatarok is kialakulhatnak.

A csapadék mellett a légmozgás is megerősödik: a szél északnyugatira fordul, amelyet helyenként viharos lökések kísérhetnek.

Bár a nappali csúcsértékek még 21 és 25 Celsius-fok között alakulnak, késő délutánra a Dunántúl északnyugati részén már érezhetően hűvösebb lesz. Estére 11 és 17 fok közé hűl a levegő. Az igazi lehűlés az Időkép előrejelzése alapján a jövő hét elején várható. A front átvonulása után hétfőn és kedden fokozatosan csökken a hőmérséklet, így a hétvégi meleghez képest jóval hidegebb napok jönnek.

A jövő hét közepére a korábbi 20 fok feletti értékeket már csak 12 és 17 fok közötti maximumok váltják fel. Kiterjedt hajnali fagyoktól ugyanakkor egyelőre nem kell tartani. Nulla fok alatti hőmérséklet kizárólag a fagyzugos tájakon fordulhat elő.