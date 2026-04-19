2026. április 19. vasárnap Emma
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ez a fénykép egy fából készült mólót örökít meg, amely a Balaton szélfútta vize felé nyúlik. A képen a tó felszínén hullámzó hullámok láthatók, ami erős szélre vagy közelgő viharos időjárásra utal. A móló a fémkorláttal és az időjárás
Búcsút inthetünk a tavaszias melegnek: kíméletlen hidegfront és viharos szél csap le Magyarországra

Pénzcentrum
2026. április 19. 10:13

Egy északnyugat felől érkező hidegfront vet véget a tavaszias időjárásnak: a napsütést erős szél, eső és jelentős lehűlés váltja fel. A jövő hét elejére drasztikusan, akár tíz fokkal is visszaeshetnek a nappali csúcshőmérsékletek.

A HungaroMet tájékoztatása szerint napközben még élvezhetjük a napsütést, délután azonban megérkezik a változás. A Dunántúlon gyorsan megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható eső és zápor, a nyugati megyékben pedig zivatarok is kialakulhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csapadék mellett a légmozgás is megerősödik: a szél északnyugatira fordul, amelyet helyenként viharos lökések kísérhetnek.

Bár a nappali csúcsértékek még 21 és 25 Celsius-fok között alakulnak, késő délutánra a Dunántúl északnyugati részén már érezhetően hűvösebb lesz. Estére 11 és 17 fok közé hűl a levegő. Az igazi lehűlés az Időkép előrejelzése alapján a jövő hét elején várható. A front átvonulása után hétfőn és kedden fokozatosan csökken a hőmérséklet, így a hétvégi meleghez képest jóval hidegebb napok jönnek.

A jövő hét közepére a korábbi 20 fok feletti értékeket már csak 12 és 17 fok közötti maximumok váltják fel. Kiterjedt hajnali fagyoktól ugyanakkor egyelőre nem kell tartani. Nulla fok alatti hőmérséklet kizárólag a fagyzugos tájakon fordulhat elő.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #hidegfront #lehűlés #időjárás előrejelzés #viharos szél #zivatarok #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:06
10:46
10:30
10:13
10:10
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért "A"-t 70%-ban, "B"-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor "A" (illetőleg felelősségbiztosítója) "B" kárának 70%-át, míg a "B" részes "A" kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
