A hét utolsó napján napközben még mindenhol 20 Celsius-fok fölé melegedett a levegő.
Budapesti közlekedők, figyelem! Az egész héten korlátozva lesz a forgalom a Róbert Károly körúton a csőtörés miatt
Hatalmas csőtörés miatt nagy területen beszakadt az úttest hétfő reggel a XIII. kerületi Róbert Károly körúton. A javítási munkálatok miatt egészen a hétvégéig két forgalmi sávot lezárva tartanak az Árpád híd irányába. Az arra közlekedőknek emiatt a megszokottnál is lassabb haladásra kell számítaniuk.
Ahogy arról korábban beszámoltunk brutális csőtörés történt Budapesten, a XIII. kerületben. A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint a Róbert Károly körút 40. számnál egy 1983-ban lefektetett főnyomócső tört el. A nagy erővel kiömlő víz teljesen kimosta a földet a külső sávok alól. Ennek következtében mintegy kétszáz négyzetméteren beomlott az aszfalt, és a víz a környéket is elárasztotta.
A munkálatokkal kapcsolatban közölték: a hiba elhárítása és az útburkolat biztonságos helyreállítása több napot vesz igénybe, ezért a korlátozások a hét végéig érvényben maradnak. A munkálatok miatt a Pap Károly utca és a Teve utca közötti szakaszon le kellett zárni az Árpád híd felé vezető két külső sávot.
A csőtörés a környék vízellátásában is fennakadásokat okoz. A Róbert Károly körút 34. és 40. közötti társasházakban előreláthatólag estig szünetel a szolgáltatás. Az érintett lakók ivóvíz-ellátását a Pap Károly utca 4-6. szám előtt megnyitott ideiglenes szükségkúttal biztosítják a helyreállítás idejére.
