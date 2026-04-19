Egy északnyugat felől érkező hidegfront vet véget a tavaszias időjárásnak: a napsütést erős szél, eső és jelentős lehűlés váltja fel.
Ilyen nincs! Visszatér a fagy Magyarországra: brutális lehűlés jön, majd újabb hirtelen fordulatot hoz a hét vége
A jövő hét elején egy hidegfront hoz lehűlést, a hőmérséklet csúcsértéke kedden és szerdán már csak 15 Celsius-fok körül alakul, és ismét lehetnek hajnalban fagyok. A hét közepén visszatér a napos idő és melegedés kezdődik, a hét végére ismét 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn a front és annak felhőzete, csapadékzónája délelőtt kelet, délkelet felé elhagyja Magyarországot. A front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban a nyugati, valamint az északkeleti tájakon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre, kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként, utóbbi részeken elszórtan kialakulhat zápor, akár egy-egy zivatar is. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, főként a Dunántúli-középhegységben viharos széllökések is előfordulhatnak, majd estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között várható.
Kedden gyengén vagy közepesen gomolyfelhős idő valószínű elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral, csapadékra leginkább egy úgynevezett összeáramlási vonal mentén van kilátás. Az északias szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.
Szerdán a napsütés mellett változó mennyiségű gomolyfelhőzet képződik, amelyek szétterülve átmenetileg erősen felhős időszakokat is eredményezhetnek. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok közötti hőmérséklet várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet, összességében több helyen van esély fagyra. Délután 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
Csütörtökön a napsütés mellett változó mennyiségű gomolyfelhőzet képződik, amely napközben szétterül, így erősen felhős időszakok is lesznek. Számottevő csapadék nem lesz. Az északias szél élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet, összességében több helyen van esély fagyra. Délután 15 és 20 fok közötti hőmérséklet várható.
Pénteken általában gyengén felhős ég mellett sok napsütésben lehet bízni, csapadék nem valószínű. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 1 és 8, délután 14 és 20 fok között valószínű.
Szombaton általában gyengén felhős, napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. A nyugati szelet erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 8, délután 17 és 22 fok között alakulhat.
Vasárnap a megnövekvő felhőzetből elszórtan eső, zápor előfordulhat, és a nyugati, északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 3 és 8, délután 14 és 19 fok között alakul.
Meglepő részletek a világversenyről, de azt is eláruljuk, miért kerül 700 forintba idén egy gombóc fagylalt a Balatonnál.
A Pénzcentrum 2026. április 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét
Százezrekbe, milliókba kerülhet a medertisztítás a magyar tengernél. Komoly ára van a balatoni strandok karbantartásának.
Az illegális és szürke gazdaság visszaszorítását célozza a horvát vendéglátási tevékenységről szóló új törvényjavaslat Horvátországban.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) figyelmeztetése szerint Európának nagyjából hat hétre elegendő kerozinkészlete maradt.
A Pénzcentrum 2026. április 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kettészakad Magyarország időjárása: mutatjuk, kik élvezhetik a napsütést, és hol csapnak le a zivatarok
Pénteken többórás napsütésre lehet számítani, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg.
Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését.
A Lufthansa sztrájk miatt a héten összesen 96 Magyarországot érintő járat maradt ki, ami a 2026‑os Lufthansa sztrájk eddigi legsúlyosabb hazai következménye.
A Pénzcentrum 2026. április 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szakértők szerint néhány héten belül rendszerszintű kerozinhiány fenyegetheti az európai légiközlekedést,
A kínai légitársaságok váratlanul hozzányúltak a tavaszi–kora nyári budapesti menetrendjükhöz:
A Pénzcentrum 2026. április 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Nem kell feltétlenül a Karib-tengerhez utazni a tökéletes tengerparti élményért, hiszen Európa is bővelkedik lenyűgöző strandokban
Durva adatszivárgás történt a Booking.com oldalán: aki itt foglalt szállást mostanában, annak van egy rossz hírünk
Az eset igazi veszélyét nem önmagában az adatszivárgás jelenti, hanem az azt követő adathalász támadások lehetősége.g
A Zoska az elmúlt években sokaknak nem csupán egy reggeliző vagy kávézó volt, hanem egy igazi törzshely is. A bezárás híre ezért sokakat váratlanul érhet.
Évtizedekig a helyiek sem sejtették, mi lapul a közkedvelt kikötőnél: hamarosan turisták tömegei rohamozhatják meg a rejtett bunkert
Új életet kap a horvátországi Zengg (Senj) egyik elfeledett első világháborús bunkere és több történelmi parti erődítménye.
A Pénzcentrum 2026. április 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
