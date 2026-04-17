Méregdrága lett a tavasz luxuszöldsége: itt még féláron megszedheted magad – indul a szezon

Bár hivatalosan még csak most startol a szezon, már megjelent az idei első magyar spárga a földeken és a piacokon. A kínálat bővül, az árak viszont tavalyhoz képest is látványosan emelkedtek: idén már 4000-5000 forint körül alakul kilója, aki viszont hajlandó lehajolni érte, az „szedd magad” akciókban még mindig jóval kedvezőbben juthat hozzá a tavasz egyik legkeresettebb zöldségéhez.

Elstartolt a spárgaszezon Bács-Kiskunban, és ezzel együtt az idei első „szedd magad” akció is hamarosan indul Borbás környékén. A Bács-Zöldért Zrt. Facebook-bejegyzése szerint már szedhető a friss, hazai spárga, a szezon pedig ugyan a hűvös idő miatt lassabban indult a szokottnál, de mostanra a növények szépen fejlődésnek. A cég vezetője, Bűdi Zsolt videós bejegyzésében úgy fogalmazott: bár hidegebb volt az időjárás a megszokottnál, az állomány most kezd igazán erőre kapni, és az idei termés összességében ígéretes lehet.

Míg Nyugat-Európában a spárga tavaszi sztárzöldségként kerül a tányérokra, itthon továbbra is inkább exportcikk marad, mint mindennapi alapanyag – pedig Magyarország évente közel 3000 tonnát termel belőle, és ezzel meghatározó szereplő az európai piacon. A termés döntő része Németországba és Ausztriába kerül, így idehaza sokan csak a rövid szezon idején találkoznak vele. A spárga az egyik legkorábban megjelenő tavaszi zöldség, termesztése pedig elsősorban Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyére koncentrálódik.

Hosszú felkészülés, rövid szezon – így lesz a spárgából tavaszi luxuszöldség

Kevesen gondolnak bele, de a spárga nem egy gyorsan „forgatható” növény: hosszú éveken át készül arra, hogy egyáltalán szedhető legyen. A termesztése inkább maraton, mint sprint. A spárga ugyanis évelő növény, vagyis nem minden évben kell újratelepíteni. Egy jól beállt ültetvény akár 10–15 évig is termőképes maradhat. Az első években viszont még nincs szüret: ilyenkor a növény szinte kizárólag a gyökérzetét fejleszti, és energiát gyűjt a későbbi termőidőszakra.

Amikor végre „beérik”, akkor is meglepően rövid ideig tart a szezon: a spárga mindössze kb. három hónapig szedhető. Szezonja egyébként jellemzően április közepétől június végéig tart, és ez a rövid időszak az egyik oka annak, hogy ennyire felértékelődik. A termesztők hagyományosan június 24-én, Szent Iván napján fejezik be a szedést, hogy a növénynek maradjon ideje regenerálódni a következő évre. Utána jön egy hosszú, körülbelül kilenc hónapos regenerációs időszak. Ilyenkor a hajtásokat már nem vágják le, hanem hagyják teljesen kifejlődni.

A növény ekkor teljesen átalakul: magas, bokros, finom levelű zöld „bokorrá” nő, amely energiát termel és raktároz a következő évi hajtásokhoz. Ez a ciklikusság – rövid betakarítás, hosszú felkészülés – adja a spárga egyik legérdekesebb sajátosságát.

Fehér, zöld, lila – nem fajták, hanem termesztési módok

A köztudatban sokszor úgy él, mintha külön spárgafajtákról lenne szó, pedig a különbség főként a termesztési technológiában rejlik.

A fehér spárgát földdel felkupacolva nevelik, így a hajtások nem jutnak napfényhez. Ennek köszönheti halvány színét és lágyabb, visszafogottabb ízvilágát is. A betakarítás is munkaigényesebb: a termelők gyakorlatilag a föld alatt dolgoznak, kitapintva és speciális késsel vágva le a hajtásokat.

A zöld spárga ezzel szemben a felszínen nő, közvetlen napfény éri, ezért klorofilt termel. Ettől lesz élénkzöld színű és karakteresebb, intenzívebb ízű. Ez az a változat, amivel a legtöbben találkozunk a boltokban.

A lila spárga ritkább, különlegesebb típus: enyhén édeskés íz jellemzi, és sokszor nyersen is fogyasztják, például salátákban. Érdekesség, hogy hő hatására gyakran elveszíti lila színét, és zöldes árnyalatúvá válik.

2026-ra drágult a spárga is: tavaly 1500, idén már 2000 forint Szedd magadban

Az idei szezon egyik leglátványosabb változása maga a zöldség ára. 2026 tavaszán a boltokban 500 grammos csomagonként kb. 900–2000 Ft, míg a nagybani piacon a zöld spárga kilogrammja 4000–5000 Ft körül mozog. A spárga árak részletesebben:

Tesco (zöld, 500g): kb. 1999 Ft/csomag.

Termelői/Piaci ár: 1000-1500 Ft/csomag (fél kg).

Nagybani Piac (zöld, kg):Hazai I. osztály: 4000 Ft - 4800 Ft/kg.

Míg tavaly a „szedd magad” spárgát 1500 forintos kilogrammonkénti áron kínálták Borbáson, idén ez az összeg jelentősen emelkedett: jelenleg 2000 forintért gyűjthető a tavasz favorit zöldsége. Az összehasonlításból ugyanakkor az is látszik, hogy ez az ár még mindig kedvezőnek számít a piaci kínálathoz képest.

Ahogy a Bács-Zöldért Zrt. Facebook-bejegyzésében is írta, a spárga közvetlenül a földeken, Borbás 10. szám alatt szedhető, naponta 8 és 16 óra között. A termelők továbbra is várják az érdeklődőket. A bejegyzés szerint egy szokatlan akcióval is készültek: aki háziállattal érkezik a szedésre, 100 forint kedvezményt kap kilogrammonként.

Egészséges, sokoldalú tavaszi finomság

A spárga alacsony kalóriatartalmú, ugyanakkor vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag zöldségféle. Tartalmaz többek között A-, C-, E-, K- és B-vitaminokat, valamint folsavat, kalciumot, foszfort és káliumot is. Magas rosttartalma miatt támogatja az emésztést, enyhe vízhajtó hatása miatt pedig sok diétában is helyet kap. Sokan nem tudják, de a spárga nemcsak frissen, hanem savanyítva, fagyasztva, sőt szárítva is jól eltartható és felhasználható.

A szezon tehát elindult, a földeken már zajlik a szedés – a kérdés most inkább az, ki hajol le érte a sorok között, és ki viszi inkább a piacról készen a tavasz egyik legdrágább, de legkeresettebb zöldségét.