2026. április 8. szerda Dénes
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Italy, Veneto, Venice. Gondolas on the Gran Canal overlooking Santa Maria della Salute.
Utazás

Vaskos belépődíjat szednek a magyarok egyik kedvenc városában: keményen fizethet minden nyaraló 2026-ban

Pénzcentrum
2026. április 8. 06:31

Velence 2026-ban tovább szigorítja a turistaforgalom szabályozását: az egynapos látogatóknak a főszezonban ismét belépődíjat kell fizetniük, ráadásul a fizetési időszak és az érintett napok száma is bővül. A város célja, hogy mérsékelje a tömegturizmus okozta terhelést, és élhetőbbé tegye a történelmi belvárost a helyiek és a látogatók számára egyaránt.

Velence 2026-ban is folytatja a turisták beléptetésének szabályozását, és az egynapos látogatók számára továbbra is belépődíjat vezet be a kiemelt időszakokban. A város célja változatlan: a tömegturizmus hatásainak mérséklése és a történelmi városmag tehermentesítése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A városvezetés tájékoztatása szerint 2026-ban összesen 60 napon kell belépődíjat fizetni, április 3. és július 26. között. Ez a rendszer a korábbi évekhez képest kiterjedtebb alkalmazást jelent, és a 2024-ben indított szabályozás harmadik szezonját jelenti.

A belépés díja alaphelyzetben napi 10 euró (kb. 3900 forint). Azok azonban, akik legalább három nappal előre megváltják jegyüket, kedvezményes, 5 eurós áron juthatnak hozzá a belépéshez. A díj minden nap 8:30 és 16:00 között érvényes. A 14 év alatti gyermekek továbbra is mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.

A rendszer kizárólag az egynapos látogatókra vonatkozik. Azoknak, akik legalább egy éjszakát a városban töltenek, nem kell belépődíjat fizetniük, ugyanakkor számukra a korábban bevezetett idegenforgalmi adó továbbra is érvényben marad. A belépőjegyeket előzetesen, online kell megvásárolni, a látogatók pedig a helyszíni ellenőrzéseknél QR-kóddal igazolják a fizetést.

A szabályozás alól több városi terület mentesül, többek között a szárazföldi részek, a főbb közlekedési csomópontok, így a pályaudvarok és kikötők környéke, valamint a nagyobb csomópontnak számító Piazzale Roma térsége és a kapcsolódó infrastruktúra.

A mostani rendszer a 2025-ös tesztidőszak tapasztalataira épül, amikor 54 napon alkalmazták a belépődíjat. Akkor a díjat főként a húsvéti időszakban folyamatosan, majd hétvégéken kellett megfizetni. A város ezzel párhuzamosan fokozatosan finomítja a szabályozást, hogy jobban igazodjon a turistaforgalom ingadozásaihoz.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Velence továbbra is a világ egyik leglátogatottabb városa: évente mintegy 15 millió turista érkezik ide. A látogatók magas száma ugyan jelentős gazdasági bevételt jelent, ugyanakkor komoly terhelést ró az infrastruktúrára és a történelmi környezetre. A városközpontban ma már kevesebb mint 50 ezer állandó lakos él, miközben a vendégágyak száma meghaladja ezt a szintet, ami jól mutatja a turizmus dominanciáját.

A tömegturizmus kezelésére a belépődíjon túl egyéb korlátozásokat is bevezettek. 2024 augusztusa óta nem engedélyezettek a 25 főnél nagyobb, idegenvezető által kísért csoportok, és a városközpontban, valamint több kiemelt szigeten tilos a hangosbemondók használata is. Emellett a csoportos megállások hidakon és szűk utcákban szintén korlátozás alá esnek, a szabályok megszegése pedig pénzbírságot vonhat maga után.

A lépések összességében azt a célt szolgálják, hogy Velence élhetősége és turisztikai vonzereje hosszabb távon is fenntartható maradjon, miközben a látogatók száma kezelhetőbb szintre kerül a legforgalmasabb időszakokban.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #város #velence #belépő #szabályozás #fenntarthatóság #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
07:30
07:11
06:31
06:28
05:29
NAPTÁR
Tovább
2026. április 8. szerda
Dénes
15. hét
Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompozit biztosító
olyan biztosító, amely mind az élet- mind a nem élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
