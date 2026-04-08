Vaskos belépődíjat szednek a magyarok egyik kedvenc városában: keményen fizethet minden nyaraló 2026-ban

Velence 2026-ban tovább szigorítja a turistaforgalom szabályozását: az egynapos látogatóknak a főszezonban ismét belépődíjat kell fizetniük, ráadásul a fizetési időszak és az érintett napok száma is bővül. A város célja, hogy mérsékelje a tömegturizmus okozta terhelést, és élhetőbbé tegye a történelmi belvárost a helyiek és a látogatók számára egyaránt.

Velence 2026-ban is folytatja a turisták beléptetésének szabályozását, és az egynapos látogatók számára továbbra is belépődíjat vezet be a kiemelt időszakokban. A város célja változatlan: a tömegturizmus hatásainak mérséklése és a történelmi városmag tehermentesítése.

A városvezetés tájékoztatása szerint 2026-ban összesen 60 napon kell belépődíjat fizetni, április 3. és július 26. között. Ez a rendszer a korábbi évekhez képest kiterjedtebb alkalmazást jelent, és a 2024-ben indított szabályozás harmadik szezonját jelenti.

A belépés díja alaphelyzetben napi 10 euró (kb. 3900 forint). Azok azonban, akik legalább három nappal előre megváltják jegyüket, kedvezményes, 5 eurós áron juthatnak hozzá a belépéshez. A díj minden nap 8:30 és 16:00 között érvényes. A 14 év alatti gyermekek továbbra is mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.

A rendszer kizárólag az egynapos látogatókra vonatkozik. Azoknak, akik legalább egy éjszakát a városban töltenek, nem kell belépődíjat fizetniük, ugyanakkor számukra a korábban bevezetett idegenforgalmi adó továbbra is érvényben marad. A belépőjegyeket előzetesen, online kell megvásárolni, a látogatók pedig a helyszíni ellenőrzéseknél QR-kóddal igazolják a fizetést.

A szabályozás alól több városi terület mentesül, többek között a szárazföldi részek, a főbb közlekedési csomópontok, így a pályaudvarok és kikötők környéke, valamint a nagyobb csomópontnak számító Piazzale Roma térsége és a kapcsolódó infrastruktúra.

A mostani rendszer a 2025-ös tesztidőszak tapasztalataira épül, amikor 54 napon alkalmazták a belépődíjat. Akkor a díjat főként a húsvéti időszakban folyamatosan, majd hétvégéken kellett megfizetni. A város ezzel párhuzamosan fokozatosan finomítja a szabályozást, hogy jobban igazodjon a turistaforgalom ingadozásaihoz.

Velence továbbra is a világ egyik leglátogatottabb városa: évente mintegy 15 millió turista érkezik ide. A látogatók magas száma ugyan jelentős gazdasági bevételt jelent, ugyanakkor komoly terhelést ró az infrastruktúrára és a történelmi környezetre. A városközpontban ma már kevesebb mint 50 ezer állandó lakos él, miközben a vendégágyak száma meghaladja ezt a szintet, ami jól mutatja a turizmus dominanciáját.

A tömegturizmus kezelésére a belépődíjon túl egyéb korlátozásokat is bevezettek. 2024 augusztusa óta nem engedélyezettek a 25 főnél nagyobb, idegenvezető által kísért csoportok, és a városközpontban, valamint több kiemelt szigeten tilos a hangosbemondók használata is. Emellett a csoportos megállások hidakon és szűk utcákban szintén korlátozás alá esnek, a szabályok megszegése pedig pénzbírságot vonhat maga után.

A lépések összességében azt a célt szolgálják, hogy Velence élhetősége és turisztikai vonzereje hosszabb távon is fenntartható maradjon, miközben a látogatók száma kezelhetőbb szintre kerül a legforgalmasabb időszakokban.