Veszélyek sora leselkedik az online vásárlókra: így kerülheted el, hogy téged is csőbe húzzanak

Az online vásárlásnál fontosabb az odafigyelés, mint valaha. Az egyik népszerű hazai árösszehasonlító oldal most összegyűjtött 8 olyan tippet, ami nagy segítség lehet a biztosnágos vásárláshoz.

Az Árukereső.hu és anyavállalata, a Heureka Group vásárlók ezreit szolgálja ki nap mint nap, ezért is van tisztában azzal, hogy az online vásárlás komoly veszélyeket is hordozhat magával. A valós tapasztalataikon alapuló tanácsok segítségével gördülékenyebb és problémamentesebb lehet a shoppingélmény - írják.

Járjunk utána a kiszemelt terméknek

Kecsegtető lehet azonnal bedobni virtuális kosarunkba a hőn áhított termékünk első utunkba kerülő változatát, de egy kis extra kutatómunka sokat jelenthet hosszútávon. Egy a konkurenciához képest jelentősen olcsóbb ár akár problémára is rávilágíthat akár az üzlet, akár a termék vonatkozásában. Ezért is kiemelten fontos, hogy szánjunk egy kis időt arra, hogy alaposan megnézzük, pontosan mit kínálnak az árért cserébe. Az Árukereső.hu oldalán feltüntetett extra információkat és vásárlói véleményeket azért is helyezi előtérbe az oldal, hogy minél könnyebben tájékozódhassanak az érdeklődők.

Bízzunk a Megbízható boltokban

A „Megbízható bolt” jelölés remek indikátora annak, hogy jól bevált szaküzlettel van dolgunk. A visszajelzések és értékelések kiváló útmutatóként szolgálhatnak, ahogy a nemrég lezárult Időnként a legjobban értékelt webshopoknál is befuthat egy-egy negatív visszajelzés: ilyenkor ellenőrizzük, hogy maga az üzlet miként kommunikál a fogyasztókkal – sok következtetést lehet levonni azok alapján is.

A külső nem minden, de…

Ha úgy döntünk, hogy ismeretlen webshopból rendelünk, ellenőrizzük „látható digitális” elemeit. Nézzük meg honlapját, fussuk át, hogy nincsenek-e elütések vagy elírások, és hogy egyáltalán fel vannak-e tüntetve az Általános Szerződési Feltételek. Sőt, ha van telefonszám, érdemes felhívni, és ellenőrizni, tényleg létezik-e az üzlet, vagy épp csapdába akarnak csalni.

A szállítási és fizetési módok odafigyelést igényelnek

A legjobb webshopok több szállítási és fizetési lehetőséget kínálnak, feltüntetve az alternatív lehetőségeket. Ez persze nem jelenti azt, hogy Magyarország összes futárszolgálata vagy fizetési opciója elérhető kell, hogy legyen, de ha egy honlapon nem derül ki, hogy ki fogja kiszállítani a csomagot, ráadásul csak előre lehet fizetni – az mindenképpen óvatosságra intő jel lehet!

A visszaküldés feltételei

Minden vásárlás előtt ellenőrizni kell a visszavételi feltételeket. Egyrészt azt, hogy milyen garanciát vállal az adott bolt, illetve, hogy milyen feltételek mellett és milyen módon veszi vissza hibás vagy nem tetsző termékeit. Másrészt tartsuk észben, hogy online vásárlás esetén 14 napig indoklás nélkül visszaküldhetjük csomagunkat. Ebben az esetben is elképesztően hasznosak lehetnek a vásárlói hozzászólások és értékelések, ugyanis így mások hibáiból vagy szerencsétlenségéből tanulhatunk anélkül, hogy mi magunk pórul járnánk.

Óraműszerű legyen, ne órákig tartson a rendelés feladása

A megbízható üzleteknél gördülékenyen, zökkenőmentesen megy a megrendelés: kiválasztjuk a terméket, kitöltjük a szállítással, átvétellel, fizetéssel kapcsolatos adatokat, és már jöhet is kiszemeltünk. Ha jóval több vagy furcsa információt kérnek, az már gyanús lehet. Ellenőrizzünk le mindent a biztonság kedvéért, mert jobb pár percet eltölteni az elővigyázatossággal, mint hogy utólag szembesüljünk a negatív következményekkel.

Tanulni és tanítani

Ha rendben megkaptuk a terméket, ha problémába ütköztünk, ezt meg kell osztani másokkal is. A webshopoknak is hasznosak a visszajelzések, hogy orvosolják esetleges hiányosságaikat, ahogy a fogyasztóknak is, hogy tanuljanak egymás eseteiből. Ahogy mi magunk is örülünk, ha valaki óva int minket, tegyük meg ugyanezt másokért is. Ezzel példát állíthatunk, és így egyre több és hasznosabb komment és értékelés alakíthatja az online shopping világát.

Kérdezni sosem ciki

Ha valami nem egyértelmű, akkor nyugodtan kérjünk segítséget, akár magától az üzlettől, akár az Árukereső.hu-tól a honlapon feltüntetett elérhetőségeken. A munkatársaink örömmel állnak rendelkezésre, ugyanis mindannyiunk érdeke, hogy elégedettek legyenek a vásárlók az elérhető szolgáltatásainkkal.