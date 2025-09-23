Brutális károkat szenvedett rengeteg magyar háztulaj: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki erre nem figyel

A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
Az elmúlt tizenkét év nyarai azt mutatják, hogy bár az időjáráshoz kapcsolódó károk száma csökken, azok nagysága folyamatosan nő – derül ki az egyik biztosító elemzéséből.
Az Allianz szakértői 2014 és 2025 közötti időszakot elemezték, különösen a nyári, időjárás okozta károkat. Az adatokból kiderül, hogy a károk darabszáma ugyan 40 százalékkal csökkent, de a kifizetések összege másfélszeresére nőtt. Különösen kiemelkedett 2025 júliusa: az országos rekordot jelentő havi kárkifizetés meghaladta az 1,5 milliárd forintot, a bejelentett károk száma pedig minden korábbinál magasabb volt.
Július a viharok hónapja
A legpusztítóbb nyári hónapok toplistáját vizsgálva kiderül: július a legkritikusabb, a legnagyobb károkat okozó viharok döntően ebben a hónapban csaptak le az elmúlt évtizedben. A legintenzívebb események az utóbbi három évben történtek, kiemelkedően 2025-ben, amikor a hirtelen, trópusi jellegű viharok szupercellákat, jégesőt és szélsőséges szélrohamokat hoztak az ország több pontjára, még a Liszt Ferenc repülőtér ideiglenes lezárásához is vezetve.
A károkat területi bontásban vizsgálva Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vezet a legtöbb nyári viharkárral (több mint 34 ezer 2014 és 2025 között). Második helyen Budapest áll 28 ezer bejelentéssel, a harmadik pedig Hajdú-Bihar. A fővárosiak emlékeznek a 2015-ös nyárra, amikor több alkalommal özönvízszerű felhőszakadások sújtották a várost, több ezer kárt okozva egyetlen nyáron. Tolna megye viszont a legkevésbé volt érintett a nyári viharok által.
Tölgyes Ágnes szerint a klímaváltozás következtében a légkör több nedvességet képes megtartani, ami nagyobb energiát biztosít az extrém zivatarok kialakulásához. Emiatt a biztosítási védelmet mindenkinek érdemes előre megterveznie, különösen a nyári hónapokban.
A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek.
Május 1. és augusztus 31. között 101 032 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, amelyek ezek nyomán 13 milliárd 124 millió forintot fizettek már ki.
2025. július 7-8-án az országot megrázó vihar az elmúlt 20 év legnagyobb kárterhelését okozta az egyik hazai biztosítónál.
A szakember hangsúlyozta, hogy a megfelelő biztosítási összeg kulcsfontosságú, mivel az alulbiztosítás korlátozhatja a kártérítés mértékét.
Az egyik hazai biztosításközvetítő adatai szerint az első félévben megkötött lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 46 700 forint volt.
