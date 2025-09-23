2025. szeptember 23. kedd Tekla
Sötét, baljós viharfelhők. Drámai égbolt.
Biztosítás

Brutális károkat szenvedett rengeteg magyar háztulaj: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki erre nem figyel

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 17:01

Az elmúlt tizenkét év nyarai azt mutatják, hogy bár az időjáráshoz kapcsolódó károk száma csökken, azok nagysága folyamatosan nő – derül ki az egyik biztosító elemzéséből. 

Az Allianz szakértői 2014 és 2025 közötti időszakot elemezték, különösen a nyári, időjárás okozta károkat. Az adatokból kiderül, hogy a károk darabszáma ugyan 40 százalékkal csökkent, de a kifizetések összege másfélszeresére nőtt. Különösen kiemelkedett 2025 júliusa: az országos rekordot jelentő havi kárkifizetés meghaladta az 1,5 milliárd forintot, a bejelentett károk száma pedig minden korábbinál magasabb volt.

Július a viharok hónapja

A legpusztítóbb nyári hónapok toplistáját vizsgálva kiderül: július a legkritikusabb, a legnagyobb károkat okozó viharok döntően ebben a hónapban csaptak le az elmúlt évtizedben. A legintenzívebb események az utóbbi három évben történtek, kiemelkedően 2025-ben, amikor a hirtelen, trópusi jellegű viharok szupercellákat, jégesőt és szélsőséges szélrohamokat hoztak az ország több pontjára, még a Liszt Ferenc repülőtér ideiglenes lezárásához is vezetve.

A károkat területi bontásban vizsgálva Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vezet a legtöbb nyári viharkárral (több mint 34 ezer 2014 és 2025 között). Második helyen Budapest áll 28 ezer bejelentéssel, a harmadik pedig Hajdú-Bihar. A fővárosiak emlékeznek a 2015-ös nyárra, amikor több alkalommal özönvízszerű felhőszakadások sújtották a várost, több ezer kárt okozva egyetlen nyáron. Tolna megye viszont a legkevésbé volt érintett a nyári viharok által.

Tölgyes Ágnes szerint a klímaváltozás következtében a légkör több nedvességet képes megtartani, ami nagyobb energiát biztosít az extrém zivatarok kialakulásához. Emiatt a biztosítási védelmet mindenkinek érdemes előre megterveznie, különösen a nyári hónapokban.
Címlapkép: Getty Images
