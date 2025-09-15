2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Portrait of a Latin American Repairman installing a natural gas boiler at a house using a wrench - home improvement concepts
Otthon

Döbbenet: alig maradt már jó szaki az országban, nincs kit hívni, ha beüt otthon a vészhelyzet

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 20:03

A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén. Míg honfitársaink közel fele (46%) csupán néhány szakterület kapcsán tud megfelelő mesterembert hívni. A 18-69 év közöttiek több mint kétötöde (44%) a zárlattól és elektromos problémáktól tart leginkább és szinte mindenki egyetért abban, hogy tűzkár, beázás, csőtörés és viharkár esetére érdemes lakásbiztosítást kötni – derül ki az Europ Assistance reprezentatív kutatásából.

A felmérés rámutat arra is, hogy főként a javítások magas díja, az esetleges sürgősségi felárak és a kiérkezés lassúsága jelent nehézséget, de a hozzá nem értő, kontár munkavégzéstől is sokan tartanak. Az Europ Assistance közelmúltban készített, átfogó kutatása egyebek mellett a magyar lakosság otthoni asszisztencia-szolgáltatásokkal kapcsolatos hozzáállását, preferenciáit, fogyasztói viselkedését is vizsgálta.

A zárlat és az elektromos problémák miatt aggódnak leginkább a magyarok

A kutatás szerint a 18-69 éves magyarok közel fele (44%) a zárlattal és a vészhelyzettel járó elektromos problémáktól tart leginkább. Emellett a lakosság harmada aggódik az azonnali javítást igénylő gázvezeték probléma, az elektronikai berendezések garanciaidőn túli meghibásodása, vagy a szennyvízkiömléssel járó dugulás okozta kellemetlenségek miatt. A bejárati zár meghibásodása és a napelempanel törése már jóval kevesebb fejtörést okoz, előbbit minden negyedik, utóbbit minden hetedik válaszadó jelölte meg potenciális kockázatként.

A magyarok többsége azt gondolja, hogy tűzkárra (92%), beázásra, csőtörésre (90%) és viharkárra (88%) érdemes lakásbiztosítást kötni. Tízből nyolc ember üvegkárra, míg közel négyötödük másnak okozott kár elhárítására is kötne felelősségbiztosítást. A dugulásból adódó szennyvízkiömlésre vonatkozó fedezetet a magyarok háromnegyede, a háztartási berendezések garanciaidőn túli meghibásodását viszont már csak 60 százalékuk vonná be a lakásbiztosításába.   

A lakosság harmadának nincs bejáratott szakembere otthoni műszaki probléma elhárítására

A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy a lakosság felével nem fordult még elő olyan azonnali segítségnyújtást igénylő otthoni káresemény, ahol szakemberre lett volna szükség. Amikor viszont mégis megtörténik a baj, sokan nehézségekbe ütköznek. A magyarok csupán ötödének van ugyanis minden otthoni szerelésre, műszaki probléma elhárítására bejáratott, megbízható mesterembere, 46 százalékuk pedig a lehetséges meghibásodások egy bizonyos körére tud szakembert hívni. Minden harmadik magyarnak viszont egyáltalán nincs állandó segítsége és minden otthonában adódó hibaelhárítás esetén keresnie kell a megfelelő iparost.  

A szolgáltatás ára, a kiérkezés gyorsasága és a munka minősége is gondot okoz

Több esetben ütköztek akadályba azok, akiknél már előfordult valamilyen segítségnyújtási igény az otthonukban. Tízből öt magyar nehézségként jelölte meg a szolgáltatások áraival, esetleges sürgősségi felárakkal és a tényleges kiérkezés gyorsaságával kapcsolatos problémákat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az érintettek közel felének (47%) gondot okoz emellett a megfelelő szakember megtalálása, a válaszadók 45 százalékának nehézséget jelent a minőségi szolgáltatók felkutatása és a „kontár munka” elkerülése, 40 százalékuk pedig arról számolt be, hogy problémás a szakember elérése telefonon vagy üzenetben.

Sok esetben a rossz minőségben elvégzett munka is gondot okoz. Az otthonukban segítségre szorulók közül tízből öt magyar tapasztalt a szakipari mesterek részéről legalább néhányszor gyenge minőségű munkát. Az érintettek 8 százalékával rendszeresen előfordul, hogy a kihívott szakember nem megfelelő munkát végez.

Kárelhárítás gyorsan, megbízható szakemberekkel

„A lakosság közel 56 százaléka kockázatosnak tartja, ha valaki lakásbiztosítás nélkül él, és a többség (87%) hasznosnak ítéli meg az otthoni asszisztencia szolgáltatásokat. Ennek ellenére a válaszadók mindössze 22 százaléka rendelkezik jelenleg ilyen jellegű védelemmel. A kutatás ugyanakkor rávilágít, hogy a megkérdezettek szerint a legvonzóbb otthoni asszisztencia szolgáltatás a társaságunknál is elérhető 0-24 órában hívható segítség, a garantált, ellenőrzött szakemberek gyors kiküldése és a villanyszerelési vészelhárítás. A háztartási vészhelyzetek mellett továbbá az otthoni elektromos és szórakoztatóeszközök, vagy akár a hordozható számítástechnikai eszközök garanciaidőn túli meghibásodása esetén is segítséget nyújtunk” – mondta Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője.
Címlapkép: Getty Images
#magyar #szakember #szaki #szerelő #lakosság #munkás #probléma #fizikai munkás

