Meglepően olcsó úti célok februárra: elképesztő "téből a nyárba" ajánlatok

A februári utazástervezés mindig kicsit trükkös: a nyári meleg még messze, a sípályákon olvad a hó, és a legtöbb mediterrán üdülőhely még csak készül a szezonra. De egy kemény január után már a 15–20 fok közötti langyos idő is felér egy kisebb csodával. Bár igazi kánikulára nem érdemes számítani, néhány déli európai úti cél már ilyenkor is kellemesen napos – és sok helyre meglepően olcsón repülhetünk Budapestről.

Az alábbiakban összegyűjtöttem a legjobb februári melegedőpontokat Európában.

Palermo, Szicília: +15 fok

A szicíliai főváros februárban még csak ébredezik, de a 15 fok körüli nappali hőmérséklet már igazi felüdülés a magyar tél után. A piacok, a történelmi utcák és a tengerparti séták ilyenkor sokkal élvezhetőbbek, mint a nyári hőségben.

Olcsó repülő Budapestről: már 6205 Ft-tól is találni jegyet Palermóba .

Valencia, Spanyolország: +17 fok

A harmadik legnagyobb spanyol város télen is élhető, napos és tele van élettel. A paella szülőhazája, egyben Európa 2024-es Zöld Fővárosa – tökéletes hely egy könnyed februári városnézéshez.

Olcsó repülő Budapestről: már 17 119 Ft-tól elérhetőek a jegyek.

Tenerife, Kanári-szigetek: +21°C

Ha februárban tényleg szeretnél melegben lenni, Tenerife a legbiztosabb választás. A Kanári-szigetek klímája egész évben tavaszias, és gyakran 20 fok fölé kúszik a hőmérséklet.

Olcsó repülő Budapestről: akár 21 527 Ft-tól találni közvetlen járatot .

Sevilla, Spanyolország: +18 fok

A narancsfák városa februárban már napfényes és kellemesen meleg. A tavasz előszelét érezni a parkokban, a tapasbárok teraszain és a folyóparton.

Olcsó repülő Budapestről: már 15 489 Ft-tól foglalható jegy Sevillába .

Páfosz, Ciprus: +17 fok

A ciprusi tengerparton februárban is sok a napsütés, és gyakran 20 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. A régészeti parkok, kolostorok és borvidékek ilyenkor különösen hangulatosak.

Olcsó repülő Budapestről: már 8 841 Ft-tól elérhetőek a jegyek Páfoszba .

Málta: +16 fok

A tél Máltán inkább tavasz: sok a napsütés, és a szigeten ilyenkor lehet a legjobban várost nézni. Valletta, Mdina és a tengerparti öblök februárban csendesek és kellemesek.

Olcsó repülő Budapestről: már 9 278 Ft-tól elérhetőek a jegyek

Almería, Spanyolország: +18 fok

Dél-Spanyolország egyik legszárazabb és legnaposabb vidéke, ahol februárban is kellemes a klíma. A hegyek, a vad tengerpart és a csendes kisvárosok tökéletesek egy nyugodt téli kiruccanáshoz.

Gibraltár: +17 fok

A brit hangulatú miniállam februárban is napos és enyhe. A szikla, a majmok és a tengerparti sétányok ilyenkor is élvezhetők, és gyakran pólós idő van.