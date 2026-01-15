Meglepően olcsó úti célok februárra: elképesztő "téből a nyárba" ajánlatok

Az operatív törzs közölte, hogy lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, de a készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor.
A február még messze nem a nyár előszobája Európában, de egy különösen zord január után már a 15–20 fok közötti, napos-lágy idő is felér egy mini feltöltődéssel. Bár igazi hőségre nem érdemes számítani, néhány déli úti cél már ilyenkor is kellemesen tavaszias – és sok helyre meglepően olcsón el lehet jutni Budapestről. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a városokat és szigeteket, ahol februárban is jó eséllyel élvezheted a napsütést.
Az alábbiakban összegyűjtöttem a legjobb februári melegedőpontokat Európában.
Palermo, Szicília: +15 fok
A szicíliai főváros februárban még csak ébredezik, de a 15 fok körüli nappali hőmérséklet már igazi felüdülés a magyar tél után. A piacok, a történelmi utcák és a tengerparti séták ilyenkor sokkal élvezhetőbbek, mint a nyári hőségben.
Olcsó repülő Budapestről: már 6205 Ft-tól is találni jegyet Palermóba .
Valencia, Spanyolország: +17 fok
A harmadik legnagyobb spanyol város télen is élhető, napos és tele van élettel. A paella szülőhazája, egyben Európa 2024-es Zöld Fővárosa – tökéletes hely egy könnyed februári városnézéshez.
Olcsó repülő Budapestről: már 17 119 Ft-tól elérhetőek a jegyek.
Tenerife, Kanári-szigetek: +21°C
Ha februárban tényleg szeretnél melegben lenni, Tenerife a legbiztosabb választás. A Kanári-szigetek klímája egész évben tavaszias, és gyakran 20 fok fölé kúszik a hőmérséklet.
Olcsó repülő Budapestről: akár 21 527 Ft-tól találni közvetlen járatot .
Sevilla, Spanyolország: +18 fok
A narancsfák városa februárban már napfényes és kellemesen meleg. A tavasz előszelét érezni a parkokban, a tapasbárok teraszain és a folyóparton.
Olcsó repülő Budapestről: már 15 489 Ft-tól foglalható jegy Sevillába .
Páfosz, Ciprus: +17 fok
A ciprusi tengerparton februárban is sok a napsütés, és gyakran 20 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. A régészeti parkok, kolostorok és borvidékek ilyenkor különösen hangulatosak.
Olcsó repülő Budapestről: már 8 841 Ft-tól elérhetőek a jegyek Páfoszba .
Málta: +16 fok
A tél Máltán inkább tavasz: sok a napsütés, és a szigeten ilyenkor lehet a legjobban várost nézni. Valletta, Mdina és a tengerparti öblök februárban csendesek és kellemesek.
Olcsó repülő Budapestről: már 9 278 Ft-tól elérhetőek a jegyek
Almería, Spanyolország: +18 fok
Dél-Spanyolország egyik legszárazabb és legnaposabb vidéke, ahol februárban is kellemes a klíma. A hegyek, a vad tengerpart és a csendes kisvárosok tökéletesek egy nyugodt téli kiruccanáshoz.
Gibraltár: +17 fok
A brit hangulatú miniállam februárban is napos és enyhe. A szikla, a majmok és a tengerparti sétányok ilyenkor is élvezhetők, és gyakran pólós idő van.
