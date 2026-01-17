Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
Eszement árak a régen várt focidöntőre: milliókat kérnek egy jegyért Miamiba
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 2963 és 16 280 dollár között mozognak a belépők, az átlagos viszonteladási ár pedig már meghaladja az 5000 dollárt - jelentette az Essentially Sports.
A SeatGeek adatai szerint a Miami és az Indiana összecsapására 2963 és 16 280 dollár között kelnek el a jegyek, az átlagos másodpiaci ár pedig már 5000 dollár fölött jár. Ez több mint 1500 dollárral magasabb a tavalyi döntőhöz képest, amikor az Ohio State Atlantában győzte le a Notre Dame csapatát.
A kiugró árakat több tényező mozgatja. Miami hazai pályán, a Hard Rock Stadionban játszik, így a helyi szurkolóknak nem kell repülőjegyre és szállásra költeniük, a megtakarított összeget pedig a belépőkre fordíthatják. Az Indiana hatalmas öregdiák-hálózata szintén fűti a keresletet: az egyetemnek mintegy 805 ezer élő öregdiákja van, ami nagyjából négyszerese a Miami alumnitáborának.
"Nem hiszem, hogy bárhol is lesz elég jegy" – nyilatkozta Jack Seiler, a 2026-os miami házigazdabizottság elnöke. "Rengeteg hívást kaptam Indianából, ahol szállást, jegyeket és étteremajánlásokat keresnek. Elképesztő az érdeklődés."
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
A SeatGeek marketingigazgatója, Chris Leyden elmondta, hogy a mostani árak már a korábbi Super Bowlok szintjét közelítik. Míg 2022 és 2024 között az átlagos viszonteladási ár soha nem lépte túl a 2500 dollárt, idén a legolcsóbb jegy is 3042 dollárba kerül. A prémium helyekért – például az 50 yardos vonal melletti első sori ülésekért – a Ticketmasteren akár 14 000 dollárt is elkérnek.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A vásárlók 37 százaléka floridai, 10 százalékuk indianai, 6 százalékuk pedig illinoisi. A statisztikák jól mutatják, mennyire lázban tartja a szurkolókat a mérkőzés: az Indiana története első bajnoki döntőjére készül, míg a Miami 2001 óta, vagyis csaknem 25 éve vár arra, hogy ismét ott lehessen a fináléban.
A Hurricanesre kemény feladat vár, ha le akarja győzni az idény legjobb csapatát. A védelemnek – különösen Rueben Bainnek és Akheem Mesidornak – folyamatos nyomás alatt kell tartania a Heisman-díjas Fernando Mendozát. A labdabirtoklás is kulcskérdés lehet: az Ole Miss ellen 52 futójátékból 191 yardot szereztek, és 19 harmadik kísérletből 11-et sikeresen megoldottak. Carson Becknek emellett minimalizálnia kell a hibákat, hiszen az Indiana idén 17 interceptiont harcolt ki, köztük egy touchdownnal záruló labdaszerzést a Peach Bowlban.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.