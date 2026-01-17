Eszement árak a régen várt focidöntőre: milliókat kérnek egy jegyért Miamiba

Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 2963 és 16 280 dollár között mozognak a belépők, az átlagos viszonteladási ár pedig már meghaladja az 5000 dollárt - jelentette az Essentially Sports.

A SeatGeek adatai szerint a Miami és az Indiana összecsapására 2963 és 16 280 dollár között kelnek el a jegyek, az átlagos másodpiaci ár pedig már 5000 dollár fölött jár. Ez több mint 1500 dollárral magasabb a tavalyi döntőhöz képest, amikor az Ohio State Atlantában győzte le a Notre Dame csapatát.

A kiugró árakat több tényező mozgatja. Miami hazai pályán, a Hard Rock Stadionban játszik, így a helyi szurkolóknak nem kell repülőjegyre és szállásra költeniük, a megtakarított összeget pedig a belépőkre fordíthatják. Az Indiana hatalmas öregdiák-hálózata szintén fűti a keresletet: az egyetemnek mintegy 805 ezer élő öregdiákja van, ami nagyjából négyszerese a Miami alumnitáborának.

"Nem hiszem, hogy bárhol is lesz elég jegy" – nyilatkozta Jack Seiler, a 2026-os miami házigazdabizottság elnöke. "Rengeteg hívást kaptam Indianából, ahol szállást, jegyeket és étteremajánlásokat keresnek. Elképesztő az érdeklődés."

A SeatGeek marketingigazgatója, Chris Leyden elmondta, hogy a mostani árak már a korábbi Super Bowlok szintjét közelítik. Míg 2022 és 2024 között az átlagos viszonteladási ár soha nem lépte túl a 2500 dollárt, idén a legolcsóbb jegy is 3042 dollárba kerül. A prémium helyekért – például az 50 yardos vonal melletti első sori ülésekért – a Ticketmasteren akár 14 000 dollárt is elkérnek.

A vásárlók 37 százaléka floridai, 10 százalékuk indianai, 6 százalékuk pedig illinoisi. A statisztikák jól mutatják, mennyire lázban tartja a szurkolókat a mérkőzés: az Indiana története első bajnoki döntőjére készül, míg a Miami 2001 óta, vagyis csaknem 25 éve vár arra, hogy ismét ott lehessen a fináléban.

A Hurricanesre kemény feladat vár, ha le akarja győzni az idény legjobb csapatát. A védelemnek – különösen Rueben Bainnek és Akheem Mesidornak – folyamatos nyomás alatt kell tartania a Heisman-díjas Fernando Mendozát. A labdabirtoklás is kulcskérdés lehet: az Ole Miss ellen 52 futójátékból 191 yardot szereztek, és 19 harmadik kísérletből 11-et sikeresen megoldottak. Carson Becknek emellett minimalizálnia kell a hibákat, hiszen az Indiana idén 17 interceptiont harcolt ki, köztük egy touchdownnal záruló labdaszerzést a Peach Bowlban.