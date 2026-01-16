Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.
Nem hiszed el: ez a férfi annyi pénzt kapott a vonata késése miatt, hogy luxusutazásra ment belőle
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Rob Adcock, aki munkája miatt rendszeresen ingázik, a 15 percnél hosszabb vonatkésések után járó visszatérítésekből körülbelül egy év alatt elegendő összeget gyűjtött össze, hogy édesanyját egy különleges utazásra vihesse - írta meg a 24.hu.
"Így járultak hozzá a törölt vonatok, hogy elvigyem anyukámat nyaralni […] Kiderült, hogy a vonatkésésekből inkább kijön a nyaralás, mint hogy időben beérj a munkába" – nyilatkozta Adcock az Instagramra feltöltött videójában. A férfi kiemelte, hogy édesanyja korábban soha nem részesült hasonló élményben.
A páros három napot töltött Tenerifén egy luxusszállodában, amely három hagyományos medencével, egy élménymedencével, edzőteremmel és számos jakuzzival rendelkezik. "Még banánnövények és avokádófák is vannak" – mutatta be a férfi a környezetet.
"Van valami abban, amikor egy végtelenített medencében ülsz, tudván, hogy a Milton Keynes Centralban törölt járat fizette" – fogalmazott Adcock a videóban, amelyben részletesen bemutatta szállásukat, a medencéket és az elfogyasztott ételeket, italokat.
A háromnapos félpanziós szállás, a retúr repülőjegyek, a feladott poggyász és a reptéri transzfer összesen mintegy 750 fontba (körülbelül 330 ezer forintba) került kettejük számára.
A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást az időjárás miatt.
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vagyonkezelésébe kerül első körben a hévízi és a debreceni reptér, később a HungaroControl is.
Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a „népszavazás” pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
A túl sok kiránduló miatt két ösvényt lezárt a FÖRI, hogy megvédje a védett növényeket és a bunker környékét.
A február még messze nem a nyár előszobája Európában, de egy különösen zord január után már a 15–20 fok közötti, napos-lágy idő is felér egy...
Az operatív törzs közölte, hogy lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, de a készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor.
A Lufthansa, Austrian Airlines, Eurowings és más légitársaságok gépein szigorúan szabályozzák a hordozható akkumulátorok használatát és szállítását.
Ónos eső és zúzmarás köd tarolja le az országot, van viszont egy olyan terület, ahol meglepetés várható
Az ország nagy részén tartós köd és zúzmarás idő lesz, délutántól több helyen ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok.
Az iráni biztonsági helyzet miatt a Wizz Air további intézkedésig elkerüli az ország és Irak légterét.
A budapesti reptér lezárása miatt Belgrádban landolt a gép, az utasok buszozással jutottak haza órákig tartó várakozás után.
Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.
A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.
Megelőző intézkedéseket javasolt egy magyar város polgármestere: a kemény havazás után jön az árvíz?
Győrfi Mihály polgármester megelőző intézkedéseket rendelt el, noha az illetékes hatóságok szerint a folyók vízszintje egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Halálos balesetben volt érintett a Samsung-gyár dolgozói járata, a melósokat továbbvitték a műszakba
A balesetben többen megsérültek, mégis a mentők kiérkezése előtt vitték tovább dolgozni a Samsung-gyár felé az utasokat.
