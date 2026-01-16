Nem hiszed el: ez a férfi annyi pénzt kapott a vonata késése miatt, hogy luxusutazásra ment belőle

Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.

Rob Adcock, aki munkája miatt rendszeresen ingázik, a 15 percnél hosszabb vonatkésések után járó visszatérítésekből körülbelül egy év alatt elegendő összeget gyűjtött össze, hogy édesanyját egy különleges utazásra vihesse - írta meg a 24.hu.

"Így járultak hozzá a törölt vonatok, hogy elvigyem anyukámat nyaralni […] Kiderült, hogy a vonatkésésekből inkább kijön a nyaralás, mint hogy időben beérj a munkába" – nyilatkozta Adcock az Instagramra feltöltött videójában. A férfi kiemelte, hogy édesanyja korábban soha nem részesült hasonló élményben.

A páros három napot töltött Tenerifén egy luxusszállodában, amely három hagyományos medencével, egy élménymedencével, edzőteremmel és számos jakuzzival rendelkezik. "Még banánnövények és avokádófák is vannak" – mutatta be a férfi a környezetet.

"Van valami abban, amikor egy végtelenített medencében ülsz, tudván, hogy a Milton Keynes Centralban törölt járat fizette" – fogalmazott Adcock a videóban, amelyben részletesen bemutatta szállásukat, a medencéket és az elfogyasztott ételeket, italokat.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A háromnapos félpanziós szállás, a retúr repülőjegyek, a feladott poggyász és a reptéri transzfer összesen mintegy 750 fontba (körülbelül 330 ezer forintba) került kettejük számára.