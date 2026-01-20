2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
As soon as ice formed, people flocked to skate on the rinks assigned on the lake. The early days of January 2017 brought such cold weather, that Lake Balaton, the largest freshwater lake in Central Europe froze completely. One could wa
HelloVidék

Íme az extrém fagyos tél másik arca Magyarországon: videón a balatoni korcsolyázók serege

Pénzcentrum
2026. január 20. 10:11

A Balaton szinte teljesen befagyott az elmúlt napokban, ami az első ilyen eset a közép-európai tó esetében az elmúlt évtized enyhe telei során.

Magyarország legnagyobb tava, amely egyben Közép-Európa legnagyobb és Európa egyik legjelentősebb édesvízi tava, 2026 januárjában különleges látványt nyújt a befagyott jégtakaróval.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Január 18-án, vasárnap a Balaton jege már elég vastag volt a biztonságos korcsolyázáshoz, ami nagy örömet okozott a helyieknek. Ezt a Reuters videója is megörökített, amelyről a Facebook-oldalukon is posztoltak. Íme:

A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt, így a mostani jégborítás különleges eseménynek számít.
Címlapkép: Getty Images
