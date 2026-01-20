Íme az extrém fagyos tél másik arca Magyarországon: videón a balatoni korcsolyázók serege

A Balaton szinte teljesen befagyott az elmúlt napokban, ami az első ilyen eset a közép-európai tó esetében az elmúlt évtized enyhe telei során.

Magyarország legnagyobb tava, amely egyben Közép-Európa legnagyobb és Európa egyik legjelentősebb édesvízi tava, 2026 januárjában különleges látványt nyújt a befagyott jégtakaróval.

Január 18-án, vasárnap a Balaton jege már elég vastag volt a biztonságos korcsolyázáshoz, ami nagy örömet okozott a helyieknek. Ezt a Reuters videója is megörökített, amelyről a Facebook-oldalukon is posztoltak. Íme:

A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt, így a mostani jégborítás különleges eseménynek számít.