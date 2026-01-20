Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.
Vadiúj bakancslistás élmény a Balatonnál: különleges pálos zarándokutak készültek Szemesen
2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség: a településen elkészült a pálos tematikus zarándok- és túraút, amely a Pálos Utak hálózatának részévé válik. Az ünnepélyes átadást január 20-án tartják.
A közel egy évig tartó előkészítési és tervezési szakasz után megvalósuló projekt két különálló, de egymáshoz kapcsolódó útvonalat foglal magában. A hosszabb, mintegy 15 kilométeres Lélek útja Balatonszemes Fő utcájáról, a Páduai Szent Antal-templomtól indul, és több állomáson keresztül vezeti végig a látogatókat a Barátok erdején, az egykori Mindszent pálos kolostor helyszínén, a Tündérvölgyön és a Mészkemence-tetőn át, majd a szőlőhegy érintésével tér vissza a településre - írta a Magyar Kurír.
Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki, ahol QR-kódok segítségével érhetők el lelki és ismeretterjesztő tartalmak, köztük a település történetéhez és hagyományaihoz kapcsolódó anyagok is.
A rövidebb, Lángok útja a korábbi években létrehozott tanösvény nyomvonalára épül, de új, elsősorban családoknak és gyermekeknek szóló tartalommal egészül ki. A két, egyenként két kilométeres szakaszból álló út a Széchenyi utca déli végénél található erdőszéli parkolótól indul.
A fejlesztés több szereplő együttműködésével valósult meg: a projektet a Magyar Pálos Rend mellett Balatonszemes önkormányzata, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a SEFAG Zrt., a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány, valamint állami és civil partnerek is támogatták.
A szervezők szerint a tematikus út nemcsak vallási zarándoklatként, hanem természetjáró útvonalként is funkcionál, figyelembe véve a természetvédelmi szempontokat, és egyszerre szólítja meg a hitéleti, kulturális és turisztikai érdeklődőket.
A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt.
Egy hétfő este megjelent kormányhatározattal 6 milliárd forint közpénzt kap Miskolc pályázat és kérelem benyújtása nélkül, a Diósgyőri Acélművek egykori területének megszerzésére.
Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.
Február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson. A Busójárás 2026 farsangi felvonulással, csónakos Dunai átkeléssel és látványos máglyagyújtással is vár.
Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
Élete egyik legnagyobb vágyát váltotta valóra Oszter Alexandra, amikor édesapja, a 2021-ben elhunyt Oszter Sándor diósjenői birtokát közösségi és művészeti térré alakította.
Sokan próbáltak segíteni, de a jég alattakció majdnem tragédiába torkollott: január 18-án, vasárnap reggel a kiskunhalasi Sóstó jegén beszakadt a jég a lékvágók alatt, amikor...
Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz...
Sokakat izgat a kérdés, hogy a meteorológusok által jósolt szibériai hideg meghozza-e idén a Balaton-átcsúszást. Most kiderült, mire lehet számítani az elkövetkező napokban.
Életveszélybe került két gyerek is Szobnál, miután a befagyott Ipoly jegére merészkedtek, de beszakadt alattuk a jég.
Közel egy évtized után újra nádat vágnak Balatonfüreden – a fagyos januári napok sem állították meg a part menti munkát.
Hazai kutatók kimutatták, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer jelentős szerepet játszik abban, hogy a Balatonba ne kerüljenek gyógyszerhatóanyagok.
Unod a megszokott halételeket, halászleveket? Öltöztesd új köntösbe a halat: máris mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb halgombócleves harcsából, jó sok zöldséggel!
Itt vannak a nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai: nyilvános a vásárnaptár, mikor lesz vásár Nagykőrös mellett
A nagykőrösi vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat, nézelődőket februártól a hónap minden utolsó vasárnapján.
Ritka vendégre bukkantak a Tisza-tóban: egy áramláskedvelő paducot fogtak a Poroszlói-medencében. A felfedezés reményt ad a tó élővilágának megőrzésére is.
Ezek a legerősebb kénes gyógyvizek Magyarországon: csodás hatásuk miatt 2026-ban mindenki ide vágyik
Tudtad? Magyarországon olyan kénes gyógyvízű fürdőhelyek találhatók, amelyek Európa-szerte is ritkaságnak számítanak? Összegyűjtöttük hát a legjelentősebb kénes gyógyvizű helyeket!
Január 17-én Pécs a zene fővárosává válik: kilenc helyszínen, közel 200 produkcióval, ingyenes koncertekkel és nemzetközi fellépőkkel várja a fesztiválozókat a Made in Pécs.
Figyelem! A rendkívüli időjárás miatt bezárt az Aggteleki Nemzeti Park - a barlangok sem látogathatóak
Az ónos eső és a hideg időjárás miatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága ideiglenesen zárva tartja a barlangokat, bemutatóhelyeket és az információs irodát.