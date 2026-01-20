2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Túrabakancs. Lábak hegyi ösvényen erdei túrázás közben. Bőr bokacipő
HelloVidék

Vadiúj bakancslistás élmény a Balatonnál: különleges pálos zarándokutak készültek Szemesen

HelloVidék
2026. január 20. 17:15

2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség: a településen elkészült a pálos tematikus zarándok- és túraút, amely a Pálos Utak hálózatának részévé válik. Az ünnepélyes átadást január 20-án tartják.

A közel egy évig tartó előkészítési és tervezési szakasz után megvalósuló projekt két különálló, de egymáshoz kapcsolódó útvonalat foglal magában. A hosszabb, mintegy 15 kilométeres Lélek útja Balatonszemes Fő utcájáról, a Páduai Szent Antal-templomtól indul, és több állomáson keresztül vezeti végig a látogatókat a Barátok erdején, az egykori Mindszent pálos kolostor helyszínén, a Tündérvölgyön és a Mészkemence-tetőn át, majd a szőlőhegy érintésével tér vissza a településre - írta a Magyar Kurír.

Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki, ahol QR-kódok segítségével érhetők el lelki és ismeretterjesztő tartalmak, köztük a település történetéhez és hagyományaihoz kapcsolódó anyagok is.

A rövidebb, Lángok útja a korábbi években létrehozott tanösvény nyomvonalára épül, de új, elsősorban családoknak és gyermekeknek szóló tartalommal egészül ki. A két, egyenként két kilométeres szakaszból álló út a Széchenyi utca déli végénél található erdőszéli parkolótól indul.

A fejlesztés több szereplő együttműködésével valósult meg: a projektet a Magyar Pálos Rend mellett Balatonszemes önkormányzata, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a SEFAG Zrt., a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány, valamint állami és civil partnerek is támogatták.

A szervezők szerint a tematikus út nemcsak vallási zarándoklatként, hanem természetjáró útvonalként is funkcionál, figyelembe véve a természetvédelmi szempontokat, és egyszerre szólítja meg a hitéleti, kulturális és turisztikai érdeklődőket.

 
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Balaton #turizmus #fejlesztés #túra #természet #hellovidék #nemzeti park #katolikus egyház #vallás #balaton-felvidék

