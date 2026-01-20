2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Emberek nézik és fotózzák az északi fényt az Abisko Sky Stationnél, Lappföld, Svédország
HelloVidék

Meseszép videón: ilyen az, amikor a Balaton jegén táncol a sarki fény

HelloVidék
2026. január 20. 08:14

Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.

A hír hivatalosan csak ennyi: tegnap este egy G4-es besorolású geomágneses vihar érte el a Földet. A Napból kiszakadt, töltött részecskékből álló plazmafelhő nagy sebességgel jutott el bolygónkig, melynek részecskéi be is léptek a magnetoszférába. A szakemberek G4-es erősségű viharra adtak ki figyelmeztetést, ami az ötfokozatú skálán a „súlyos” kategóriát jelenti - írta az Időkép. A sarki fény ennek megfelelően hazánk egén is megjelent, bár csak onnan látszott, ahol nem volt borult az ég, illetve nem borította be köd a tájat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Balaton déli partján viszont több kameránk is megörökítette ezt a nem mindennapi jelenséget. Az Aurora Borealis nemcsak pirosas-vöröses-lilás színben ragyogta be az elmúlt pár órát, hanem a zöldes árnyalatok is megjelentek, ami szintén azt jelzi, hogy nagyon erős geomágneses vihar érte el a Földet, így már a légkör alacsonyabb rétegében elhelyezkedő oxigén atomok is gerjesztődnek a Napból érkező töltött részecskék hatására.

@idokep

♬ You Don't Exist (Slowed) - this voice in my head
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #videó #időjárás #magyarország #nap #meteorológia #hellovidék #égi jelenségek #űr #égi jelenség #időkép

