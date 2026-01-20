Egy csömöri lakos éberségének köszönhető, hogy a rendőrök lelepleztek egy lakásmaffiát
Meseszép videón: ilyen az, amikor a Balaton jegén táncol a sarki fény
Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.
A hír hivatalosan csak ennyi: tegnap este egy G4-es besorolású geomágneses vihar érte el a Földet. A Napból kiszakadt, töltött részecskékből álló plazmafelhő nagy sebességgel jutott el bolygónkig, melynek részecskéi be is léptek a magnetoszférába. A szakemberek G4-es erősségű viharra adtak ki figyelmeztetést, ami az ötfokozatú skálán a „súlyos” kategóriát jelenti - írta az Időkép. A sarki fény ennek megfelelően hazánk egén is megjelent, bár csak onnan látszott, ahol nem volt borult az ég, illetve nem borította be köd a tájat.
A Balaton déli partján viszont több kameránk is megörökítette ezt a nem mindennapi jelenséget. Az Aurora Borealis nemcsak pirosas-vöröses-lilás színben ragyogta be az elmúlt pár órát, hanem a zöldes árnyalatok is megjelentek, ami szintén azt jelzi, hogy nagyon erős geomágneses vihar érte el a Földet, így már a légkör alacsonyabb rétegében elhelyezkedő oxigén atomok is gerjesztődnek a Napból érkező töltött részecskék hatására.
Február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson. A Busójárás 2026 farsangi felvonulással, csónakos Dunai átkeléssel és látványos máglyagyújtással is vár.
Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
Élete egyik legnagyobb vágyát váltotta valóra Oszter Alexandra, amikor édesapja, a 2021-ben elhunyt Oszter Sándor diósjenői birtokát közösségi és művészeti térré alakította.
Sokan próbáltak segíteni, de a jég alattakció majdnem tragédiába torkollott: január 18-án, vasárnap reggel a kiskunhalasi Sóstó jegén beszakadt a jég a lékvágók alatt, amikor...
Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz...
Sokakat izgat a kérdés, hogy a meteorológusok által jósolt szibériai hideg meghozza-e idén a Balaton-átcsúszást. Most kiderült, mire lehet számítani az elkövetkező napokban.
Életveszélybe került két gyerek is Szobnál, miután a befagyott Ipoly jegére merészkedtek, de beszakadt alattuk a jég.
Közel egy évtized után újra nádat vágnak Balatonfüreden – a fagyos januári napok sem állították meg a part menti munkát.
Hazai kutatók kimutatták, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer jelentős szerepet játszik abban, hogy a Balatonba ne kerüljenek gyógyszerhatóanyagok.
Unod a megszokott halételeket, halászleveket? Öltöztesd új köntösbe a halat: máris mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb halgombócleves harcsából, jó sok zöldséggel!
Itt vannak a nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai: nyilvános a vásárnaptár, mikor lesz vásár Nagykőrös mellett
A nagykőrösi vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat, nézelődőket februártól a hónap minden utolsó vasárnapján.
Ritka vendégre bukkantak a Tisza-tóban: egy áramláskedvelő paducot fogtak a Poroszlói-medencében. A felfedezés reményt ad a tó élővilágának megőrzésére is.
Ezek a legerősebb kénes gyógyvizek Magyarországon: csodás hatásuk miatt 2026-ban mindenki ide vágyik
Tudtad? Magyarországon olyan kénes gyógyvízű fürdőhelyek találhatók, amelyek Európa-szerte is ritkaságnak számítanak? Összegyűjtöttük hát a legjelentősebb kénes gyógyvizű helyeket!
Január 17-én Pécs a zene fővárosává válik: kilenc helyszínen, közel 200 produkcióval, ingyenes koncertekkel és nemzetközi fellépőkkel várja a fesztiválozókat a Made in Pécs.
Figyelem! A rendkívüli időjárás miatt bezárt az Aggteleki Nemzeti Park - a barlangok sem látogathatóak
Az ónos eső és a hideg időjárás miatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága ideiglenesen zárva tartja a barlangokat, bemutatóhelyeket és az információs irodát.
Íme 2026 év vadvirága és hüllője: az Alföld titkos csodája és a klímaváltozás vesztese is főszerepet kapott
Két, a magyar tájhoz szorosan kötődő, mégis egyre sérülékeny élőlény került a figyelem középpontjába 2026-ban: íme, bemutatjuk az év vadvirágát és az az év hüllőjét!
A rendkívül erős jégzajlás miatt teljes hajózási zárlat lépett életbe a Tiszán, ahol több szakaszon már összefüggő jégtakaró és hatalmas jégtáblák torlódnak a víz felszínén.
Egy rendkívül megrázó, ugyanakkor szerencsés kimenetelű bűncselekmény történt nemrég Szombathelyen, amelyet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is megosztott hivatalos Facebook-oldalán.