Meseszép videón: ilyen az, amikor a Balaton jegén táncol a sarki fény

Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.

A hír hivatalosan csak ennyi: tegnap este egy G4-es besorolású geomágneses vihar érte el a Földet. A Napból kiszakadt, töltött részecskékből álló plazmafelhő nagy sebességgel jutott el bolygónkig, melynek részecskéi be is léptek a magnetoszférába. A szakemberek G4-es erősségű viharra adtak ki figyelmeztetést, ami az ötfokozatú skálán a „súlyos” kategóriát jelenti - írta az Időkép. A sarki fény ennek megfelelően hazánk egén is megjelent, bár csak onnan látszott, ahol nem volt borult az ég, illetve nem borította be köd a tájat.

A Balaton déli partján viszont több kameránk is megörökítette ezt a nem mindennapi jelenséget. Az Aurora Borealis nemcsak pirosas-vöröses-lilás színben ragyogta be az elmúlt pár órát, hanem a zöldes árnyalatok is megjelentek, ami szintén azt jelzi, hogy nagyon erős geomágneses vihar érte el a Földet, így már a légkör alacsonyabb rétegében elhelyezkedő oxigén atomok is gerjesztődnek a Napból érkező töltött részecskék hatására.