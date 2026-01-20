Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
Nem fogod elhinni, mit találtak a navosok egy román kisbuszban éjjel: nagyon meglepődtek!
Fiatal, aranyfejű oroszlánmajmot próbált egy román férfi Olaszországba csempészni – a szűk ketrecben szállított, sérülékeny, veszélyeztetett egyedet kislányának szánta ajándékba.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei január 18-án éjszaka a rédicsi határátkelőhelynél állítottak meg egy utasokat szállító kisbuszt. A jármű rutinvizsgálatakor, a sofőr feje feletti rekeszből, egy fiatal aranyfejű oroszlánmajom került elő.
A 42 éves sofőr azt állította, hogy a majmot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. Az állathoz tartozó egészségügyi okmányt és tartási engedélyt nem tudott bemutatni. A járőrökben felmerült a gyanú, hogy egy veszélyeztetett fajról van szó, ezért azonnal értesítették a területileg illetékes kormányhivatal és nemzeti park munkatársait, miközben a kisállatot egy fűtött irodába vitték.
A természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy a kismajom valóban veszélyeztetett faj egyede, amely nemzetközi védelem alatt áll.
A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik a további intézkedést átvették és természetkárosítás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hatóságok gyors együttműködésének köszönhetően a kismajom azóta a Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodó vendégszeretetét élvezi. Ugyanakkor az eset rámutat arra, hogy milyen súlyos következményei lehetnek, ha élő, veszélyeztetett állatokat felelőtlenül, szabálytalan körülmények között szállítanak. Az ilyen fajok nem ajándéktárgyak: védelmük közös felelősség.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
A Pénzcentrum 2026. január 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.
A Pénzcentrum 2026. január 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
A Pénzcentrum 2026. január 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
A Pénzcentrum 2026. január 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.