Aranyfejű oroszlán tamarin az állatkertben.
Utazás

Nem fogod elhinni, mit találtak a navosok egy román kisbuszban éjjel: nagyon meglepődtek!

Pénzcentrum
2026. január 20. 16:27

Fiatal, aranyfejű oroszlánmajmot próbált egy román férfi Olaszországba csempészni – a szűk ketrecben szállított, sérülékeny, veszélyeztetett egyedet kislányának szánta ajándékba.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei január 18-án éjszaka a rédicsi határátkelőhelynél állítottak meg egy utasokat szállító kisbuszt. A jármű rutinvizsgálatakor, a sofőr feje feletti rekeszből, egy fiatal aranyfejű oroszlánmajom került elő.

A 42 éves sofőr azt állította, hogy a majmot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. Az állathoz tartozó egészségügyi okmányt és tartási engedélyt nem tudott bemutatni. A járőrökben felmerült a gyanú, hogy egy veszélyeztetett fajról van szó, ezért azonnal értesítették a területileg illetékes kormányhivatal és nemzeti park munkatársait, miközben a kisállatot egy fűtött irodába vitték.

A természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy a kismajom valóban veszélyeztetett faj egyede, amely nemzetközi védelem alatt áll.

A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik a további intézkedést átvették és természetkárosítás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

A hatóságok gyors együttműködésének köszönhetően a kismajom azóta a Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodó vendégszeretetét élvezi. Ugyanakkor az eset rámutat arra, hogy milyen súlyos következményei lehetnek, ha élő, veszélyeztetett állatokat felelőtlenül, szabálytalan körülmények között szállítanak. Az ilyen fajok nem ajándéktárgyak: védelmük közös felelősség.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #NAV #rendőrség #határ #csempészet #állatkert #bűncselekmény #állat #kisállat #nemzeti adó és vámhivatal #természetvédelem

Ezt már csak február 15-ig tudják jelenteni a magyarok: sok múlik rajta