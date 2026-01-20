2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 20.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 20.)

Pénzcentrum
2026. január 20. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. január 20.

Névnap

Fábián, Sebestyén

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.46 Ft
CHF: 414.88 Ft
GBP: 444 Ft
USD: 330.49 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 38330 Ft
MOL: 3546 Ft
RICHTER: 10500 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.21: A Nyugat-Dunántúlon borult, párás időre számíthatunk, másutt pedig derült, napos, illetve ködös tájak egyaránt lesznek, majd késő délutántól dél felől egyre több felhő érkezik. A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge marad a légmozgás, csupán az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -15 és -7 fok között alakul, a derült, szélcsendes északkeleti helyeken mérhetünk ez alatti értékeket. A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és +3 fok között alakul.

2026.01.22: Általában erősen felhős vagy borult, párás, foltokban ködös időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem lesz, de szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Reggel -11, -3 fok valószínű, de néhol ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Kora délután -4, +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás jelenleg nem terheli meg szervezetünket. (2026.01.20)

Akciók

