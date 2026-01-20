Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 20.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. január 20.

Névnap

Fábián, Sebestyén

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.46 Ft

CHF: 414.88 Ft

GBP: 444 Ft

USD: 330.49 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 38330 Ft

MOL: 3546 Ft

RICHTER: 10500 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.21: A Nyugat-Dunántúlon borult, párás időre számíthatunk, másutt pedig derült, napos, illetve ködös tájak egyaránt lesznek, majd késő délutántól dél felől egyre több felhő érkezik. A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge marad a légmozgás, csupán az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -15 és -7 fok között alakul, a derült, szélcsendes északkeleti helyeken mérhetünk ez alatti értékeket. A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és +3 fok között alakul.

2026.01.22: Általában erősen felhős vagy borult, párás, foltokban ködös időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem lesz, de szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Reggel -11, -3 fok valószínű, de néhol ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Kora délután -4, +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás jelenleg nem terheli meg szervezetünket. (2026.01.20)

Akciók

