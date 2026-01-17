2026. január 17. szombat Antal, Antónia
1 °C Budapest
Korcsolyázók naplementekor egy befagyott tó jégtábláján, a háttérben épületek és építkezési daruk. 2017 januárjának első napjai olyan hideg időt hoztak, hogy a Balaton, Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava teljesen befagyott. A tó jeg
Utazás

Nem tartott sokáig a balatoni koriszezon: most közölte a HungaroMet, megnyílhat a Balaton jege

Pénzcentrum
2026. január 17. 10:29

A következő napokban az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege, amely az érkező újabb lehűlés során ismét megfagyhat, és ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg - közölte a HungaroMet.

Mint írták, méréseik alapján a Siófoki Obszervatórium térségében a partközeli területeken, ahol a korábban hullott hó ráfagyott a jégre, a jégvastagság 12 centiméter körül van.

A parttól távolabb, néhány száz méter távolságra 9-10 centiméter a hómentes jég vastagsága. A parttól távolabb vannak ennél jóval vékonyabb, újrafagyott területek - jegyezték meg.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a jég feletti, helyenként sűrű köd miatt akár 100 méter távolságnál is "eltűnhet a part", ezért nagyon könnyű eltévedni.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #időjárás #veszély #jég #hideg #korcsolya #lehűlés #időjárás előrejelzés #hungaromet

