Nagy baj van a Balatonnál - ezt okozta a brutális téli időjárás

Három centimétert emelkedett a Balaton vízszintje az elmúlt két hétben, miközben a tó jege továbbra sem biztonságos. A hétvégi enyhülés tovább ronthatja a jég állapotát, vasárnap után azonban ismét lehűlés várható - adta közre a Hírbalaton.

A vizugy.hu adatai szerint a Balaton átlagos vízszintje jelenleg 77 centiméter. Az elmúlt héten két centiméteres, az előző két hétben összesen három centiméteres vízszintnövekedést regisztráltak.

Siófok térségében a part közeli jégréteg vastagsága 8-9 centiméter között alakul, azonban sem minőségében, sem állapotában nem felel meg a biztonságos sportolás követelményeinek.

Horváth Ákos, a HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője a HírBalatonnak elmondta: "Csütörtöktől enyhül a hőmérséklet a Balaton térségében, vasárnapig a nappali és az éjszakai hőmérséklet is nulla fok körül, illetve kevéssel a fagypont fölött alakul."

Az üdülőrégióban párás, felhős, nagyrészt napsütésmentes időjárás várható. A szakember szerint sok helyen a jég összeállt a rajta lévő hóval, és ez a szerkezet az enyhülő idő hatására tovább gyengülhet. A parttól távolabb, ahol a szél korábban feltörte és elmozdította a jeget, jobb minőségű, de vékonyabb jégfelület alakult ki.

Az északi parton több helyen kedvezőbb állapotú a jég, de ezek a felületek sem érték még el a biztonságos téli sportoláshoz szükséges vastagságot. A meteorológus szerint a jelenlegi helyzet várhatóan vasárnapig marad fenn, ezt követően ismét hidegebbre fordulhat az idő.

Címlapfotó forrása: HungaroMet/Facebook