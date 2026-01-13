A Bereg–Szatmári-síkon is beköszöntött az igazi tél: a havazás és az erőteljes lehűlés tündérmesébe illő tájjá alakította át a Hortobányi Nemzeti Park különleges gyöngyszemét.
Nagy baj van a Balatonnál - ezt okozta a brutális téli időjárás
Három centimétert emelkedett a Balaton vízszintje az elmúlt két hétben, miközben a tó jege továbbra sem biztonságos. A hétvégi enyhülés tovább ronthatja a jég állapotát, vasárnap után azonban ismét lehűlés várható - adta közre a Hírbalaton.
A vizugy.hu adatai szerint a Balaton átlagos vízszintje jelenleg 77 centiméter. Az elmúlt héten két centiméteres, az előző két hétben összesen három centiméteres vízszintnövekedést regisztráltak.
Siófok térségében a part közeli jégréteg vastagsága 8-9 centiméter között alakul, azonban sem minőségében, sem állapotában nem felel meg a biztonságos sportolás követelményeinek.
Horváth Ákos, a HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője a HírBalatonnak elmondta: "Csütörtöktől enyhül a hőmérséklet a Balaton térségében, vasárnapig a nappali és az éjszakai hőmérséklet is nulla fok körül, illetve kevéssel a fagypont fölött alakul."
Az üdülőrégióban párás, felhős, nagyrészt napsütésmentes időjárás várható. A szakember szerint sok helyen a jég összeállt a rajta lévő hóval, és ez a szerkezet az enyhülő idő hatására tovább gyengülhet. A parttól távolabb, ahol a szél korábban feltörte és elmozdította a jeget, jobb minőségű, de vékonyabb jégfelület alakult ki.
Az északi parton több helyen kedvezőbb állapotú a jég, de ezek a felületek sem érték még el a biztonságos téli sportoláshoz szükséges vastagságot. A meteorológus szerint a jelenlegi helyzet várhatóan vasárnapig marad fenn, ezt követően ismét hidegebbre fordulhat az idő.
Címlapfotó forrása: HungaroMet/Facebook
Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.
Figyelem, új szabály lépett életbe: korlátozást vezettek be egy kedvelt kirándulóhelynél Budapest közelében
Figyelem, új szabály lépett életbe a Budai-hegység egyik kedvelt kilátópontjánál: tilos letérni erről az ösvényről!
„Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál” 450 jégtéglából épített iglut egy kaposvári család
Nem semmi: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített...
Van-e még jövője a hagyományos papírboltoknak? Eladó Miskolc egyik ikonikus üzlete, a Városház téri Papirusz, amely több mint ötven éve működik a belvárosban.
Ehhez nem kell drága külföldi utazásokban gondolkodni: Magyarországon még mindig számos kulcsosház, vagy épp menedékház kínál megfizethető erdei szállást.
Figyelem! Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz.
Amikor a hőmérséklet 0 fok alá csökken, a kinti kutyák is komoly terhelésnek vannak kitéve. A hideg, a hó, és a szél életveszélyes helyzeteket teremthet...
Decemberben még teltházzal üzemelt a debreceni Chili Cafe, január 2-től azonban technikai okokra hivatkozva határozatlan ideig zárva tart.
Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja.
Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó
Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.
A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között...
Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.