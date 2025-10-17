Október 19-én irány a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje! Szórakoztató programok sora, a tökfélék színes világa vár, és még a trópusi lepkekertbe is benézhetsz!
Fontos hír érkezett két budapesti hídról: erre készülhetnek az autósok a hétvégén
Október 18-án, szombaton a Margit híd, 19-én, vasárnap a Petőfi híd megtisztításával folytatódik az FKF szokásos őszi hídmosási programja
A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója ezen a hétvégén tovább folytatja a budapesti hidak tavaszi takarítását. A szombaton és vasárnap 6:30-15:30 között zajló munkálatok során október 18-án a Margit hidat, október 19-én a Petőfi hidat tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.
A Társaság kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.
Az FKF ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre.
Decembertől Tallinn, áprilistól Billund is közvetlenül elérhető Budapestről – jegyek már 10 ezer forinttól foglalhatók.
A dubaji Al Habtoor-csoport hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint
Szombaton hidegfront érkezik, vasárnapra pedig már mínusz fokok és talajmenti fagyok is várhatók.
A Pénzcentrum 2025. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyszabású sajtóeseményt tartott a Lidl október 16-án az ecseri főhadiszállásán. Ezen elmondták, buszjáratokat fognak indítani.
A legnagyobb visszaesést a magánszálláshelyek szenvedték el, míg a szállodák és kempingek megőrizték tavalyi teljesítményüket.
A Pénzcentrum 2025. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi...
Sokan azt hiszik, hogy a repülőjegyek ára kiszámíthatatlan, pedig a legtöbb család valójában csak nem ismeri a játékszabályokat.
A BKK fejlesztéseket végzett a BudapestGO alkalmazáson, amely kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem volt elérhető.
Ez az igazi késdöfés a magyar vonatozás szívébe: húsbavágó a lemaradás - mikor fog itt 250-300 km/h-val száguldani a vasút?
Magyarország ma Európa egyik legnagyobb vasúti lemaradói között van. Egyelőre mindössze 166 kilométernyi nagysebességű vasúti szakasz szerepel a terveiben, de még ez sem készült el.
Indulhat végre a szörnyű állapotban lévő Gubacsi-híd felújítása: ebből fedezné a kormány a költségét
A döntések között több uniós társfinanszírozású projekt is szerepel.
A nap folyamán egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, így a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap.
A Pénzcentrum 2025. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat.
Szombaton újabb hidegfront érkezik, de ezúttal sem várható számottevő csapadék, csupán erős szél és kisebb záporok.
A Pénzcentrum 2025. október 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni
Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés, aztán erős fordulhat jöhet.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.