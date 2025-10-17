Fontos hír érkezett két budapesti hídról: erre készülhetnek az autósok a hétvégén

Október 18-án, szombaton a Margit híd, 19-én, vasárnap a Petőfi híd megtisztításával folytatódik az FKF szokásos őszi hídmosási programja

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója ezen a hétvégén tovább folytatja a budapesti hidak tavaszi takarítását. A szombaton és vasárnap 6:30-15:30 között zajló munkálatok során október 18-án a Margit hidat, október 19-én a Petőfi hidat tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A Társaság kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.

Az FKF ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre.