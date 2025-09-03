Komoly bejelentés érkezett a fővárostól: megoldódhat a budapesti közterek egyik legnagyobb problémája?

A Budapesti Közművek térgondnoki szolgálatot indít hat forgalmas budapesti közterületen, akik elsősorban a tisztaság fenntartásáért felelnek majd.

A Budapesti Közművek közleménye szerint hat nagy forgalmú budapesti közterületen térgondnoki szolgálatot vezetnek be. Az első gondnokok már az ősz folyamán megjelennek a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren, az Etele téren, a Széll Kálmán téren, az Örs vezér terén, valamint a KÖKI-nél.

A térgondnokok elsődleges feladata a közterületek tisztaságának biztosítása lesz. Munkájuk során összeszedik a szemetet, és udvariasan figyelmeztetik a járókelőket, az árusokat és a kutyasétáltatókat a közterületi normák betartására, elősegítve a környezettudatos magatartást.

A gondnokok két műszakban teljesítenek szolgálatot: hajnaltól kora délutánig, majd onnan késő estig. A járókelők könnyen felismerhetik őket a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhájukról.

Címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA