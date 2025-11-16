2025. november 16. vasárnap Ödön
10 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 16.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 16.)

Pénzcentrum
2025. november 16. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 16.

Névnap

Ödön

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.43 Ft
CHF: 416.66 Ft
GBP: 435.62 Ft
USD: 330.82 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 8.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 12, 24, 30, 79
Joker: 954016

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 69 db
3-as találat: 3686 db
2-es találat: 75108 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32170 Ft
MOL: 3046 Ft
RICHTER: 9725 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.17: Összefüggő frontális felhőzet terjeszkedik délkeleti irányba, de közvetlen előterében főleg a déli országrészben hosszabb időre is kisüthet nap. Sokfelé várható eső, zápor, elsősorban délen, délnyugaton akár zivatarok is keletkezhetnek. Az északnyugati országrészben van nagyobb esély jelentős mennyiségű csapadékra. Nagy területen megerősödik a déli, délnyugati szél, amely délutántól fokozatosan északnyugatira fordul, és ekkor viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 10 fok körül, míg délkeleten, délen még 15, 20 fok között, sőt néhol 20 fok fölött valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.11.18: Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot - a felhőzet felszakadozását, csökkenését követően nagyobbrészt gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A csapadék esélye napközben már kicsi. A kezdetben még több helyen erős északnyugati szél a nap folyamán mérséklődik. Hajnalban -1, +7, délután 5, 10 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.11.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:04
07:45
06:03
06:02
20:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2025. november 15.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényel megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
2025. november 14.
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 16. vasárnap
Ödön
46. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
November 16.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
7 napja
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
2 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
4
1 hete
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
5
1 napja
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 06:03
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 06:02
Indul végre az utazás? Ma minden eldől, az év legfontosabb meccse jön a válogatottnak
Agrárszektor  |  2025. november 16. 06:02
Kiderült az igazság az alkoholról: nem úgy van, ahogy rengetegen hiszik