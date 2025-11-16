Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 16.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 16.

Névnap

Ödön

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.43 Ft

CHF: 416.66 Ft

GBP: 435.62 Ft

USD: 330.82 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 8.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 12, 24, 30, 79

Joker: 954016

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 69 db

3-as találat: 3686 db

2-es találat: 75108 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32170 Ft

MOL: 3046 Ft

RICHTER: 9725 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.17: Összefüggő frontális felhőzet terjeszkedik délkeleti irányba, de közvetlen előterében főleg a déli országrészben hosszabb időre is kisüthet nap. Sokfelé várható eső, zápor, elsősorban délen, délnyugaton akár zivatarok is keletkezhetnek. Az északnyugati országrészben van nagyobb esély jelentős mennyiségű csapadékra. Nagy területen megerősödik a déli, délnyugati szél, amely délutántól fokozatosan északnyugatira fordul, és ekkor viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 10 fok körül, míg délkeleten, délen még 15, 20 fok között, sőt néhol 20 fok fölött valószínű.

2025.11.18: Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot - a felhőzet felszakadozását, csökkenését követően nagyobbrészt gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A csapadék esélye napközben már kicsi. A kezdetben még több helyen erős északnyugati szél a nap folyamán mérséklődik. Hajnalban -1, +7, délután 5, 10 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.11.16)

Akciók

