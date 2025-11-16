A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 16.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 16.
Névnap
Ödön
Deviza árfolyam
EUR: 384.43 Ft
CHF: 416.66 Ft
GBP: 435.62 Ft
USD: 330.82 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 8.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 12, 24, 30, 79
Joker: 954016
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 69 db
3-as találat: 3686 db
2-es találat: 75108 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32170 Ft
MOL: 3046 Ft
RICHTER: 9725 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.17: Összefüggő frontális felhőzet terjeszkedik délkeleti irányba, de közvetlen előterében főleg a déli országrészben hosszabb időre is kisüthet nap. Sokfelé várható eső, zápor, elsősorban délen, délnyugaton akár zivatarok is keletkezhetnek. Az északnyugati országrészben van nagyobb esély jelentős mennyiségű csapadékra. Nagy területen megerősödik a déli, délnyugati szél, amely délutántól fokozatosan északnyugatira fordul, és ekkor viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 10 fok körül, míg délkeleten, délen még 15, 20 fok között, sőt néhol 20 fok fölött valószínű.
2025.11.18: Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot - a felhőzet felszakadozását, csökkenését követően nagyobbrészt gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A csapadék esélye napközben már kicsi. A kezdetben még több helyen erős északnyugati szél a nap folyamán mérséklődik. Hajnalban -1, +7, délután 5, 10 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.11.16)
