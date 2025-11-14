A Puskás stadion környékén vasárnap már 12 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani.
Megőrült az időjárás: a hegytetőkön tombol a tavasz, miközben lent dermesztő a hideg
A rendkívüli inverziós helyzet miatt a magashegységekben szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek, közölte a HungaroMet a közösségi médiában.
A nagy kiterjedésű magasnyomás által létrejött inverziós rétegződés hatásai a magashegységekben még látványosabbak.
A szokásossal ellentétben ezúttal nem csökken a hőmérséklet felfelé haladva.
A HungaroMet bejegyzése szerint Hohenpeißenbergnél 21 fokot mértek, Mönichkirchennél 18,7 fokot, Obertauernnél pedig 17,9 fokot.
Nem változik az időjárásunk, marad a szürke, borongós idő. Helyenként napközben is párás, ködös maradhat a levegő.
A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.
A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le.
Kitört a Black Friday láz az utazási piacon is: akár féláron foglalhatsz mininyaralást mostantól pár napig - ez bármelyik magyar utazónak megéri
A Black Friday már nemcsak a műszaki cikkek és divatáruházak ünnepe: az utazási irodák és szállásközvetítők is egyre nagyobb kedvezményekkel csábítják a vásárlókat. A novemberi...
Rejtélyes lezárások jelentek meg a magyar erdőkben: erről jobb ha tudsz, nagyon nem oké, ami történik
Nem tudni, kik rakták ki a piros-fehér szalagokat, de az egészen biztos, hogy nem a Bükk erdeit felügyelő erdőgazdaság.
Folytatódik a terézvárosi airbnb-ügy, a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul.
Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket.
2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében.
Mezőgazdasági munka közben sérülhetett meg a MOL egyik vezetéke Szabadbattyánnál.
A Pénzcentrum 2025. november 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért.
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.