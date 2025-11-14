2025. november 14. péntek Aliz
Hegység Ausztriában.
Utazás

Megőrült az időjárás: a hegytetőkön tombol a tavasz, miközben lent dermesztő a hideg

Pénzcentrum
2025. november 14. 20:03

A rendkívüli inverziós helyzet miatt a magashegységekben szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek, közölte a HungaroMet a közösségi médiában.

A nagy kiterjedésű magasnyomás által létrejött inverziós rétegződés hatásai a magashegységekben még látványosabbak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szokásossal ellentétben ezúttal nem csökken a hőmérséklet felfelé haladva.

A HungaroMet bejegyzése szerint Hohenpeißenbergnél 21 fokot mértek, Mönichkirchennél 18,7 fokot, Obertauernnél pedig 17,9 fokot.

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #ausztria #hőmérséklet #hegy #hungaromet

