Szélsőséges időjárás a szárazsággal Megrepedt Föld. Egy szupercella zivatar vonul a Texas Panhandle, USA szárazság sújtotta területe felett.
Utazás

Fontos fordulat állhat be a jövő heti időjárásban: ezért lesz szükség rá

Pénzcentrum
2025. november 13. 20:28

A talajok feltöltődéséhez továbbra is kevés a csapadék. A HungaroMet friss elemzése szerint a középső és mélyebb talajrétegek nagy része nagyon száraz. Kivételt csak az északi és a nyugati országrészek jelentenek. A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.

Az elmúlt egy hétben jelentős csapadék csak az ország keleti felén esett. A Dunántúl nyugati és az Alföld keleti területein mindössze 0,5 és 3 milliméter közötti mennyiséget mértek. Keletebbre több helyen 5 és 15 milliméter közötti értékek voltak, a legtöbb eső délkeleten érkezett.

A harminc napos csapadékösszeg továbbra is nagy hiányt mutat az ország nagy részén. A megszokottnak megfelelő vagy azt meghaladó mennyiség csak a nyugati országrészben hullott. Kilencven napos időtávon még nagyobb a hiány. A legtöbb területen nem indult el a talajok őszi és téli feltöltődése.

A hőmérsékletben nagy különbségek alakultak ki. A derült tájakon visszatértek az éjszakai fagyok. A borult, párás térségekben 3 és 7 fok között mozgott a hőmérséklet. A repce és az őszi kalászosok északon és nyugaton jó állapotban vannak, mert a talaj felső rétege megfelelő nedvességet biztosított. A délkeleti régióban a hétvégi esők segítették a fejlődést. A középső országrészben további csapadék kellene az optimális növekedéshez.

A következő napokban változékony idő várható. A hidegpárna visszahúzódik. A hétvégén a déli és délnyugati területeken több lehet a napsütés. Északon megmaradnak a borult, párás viszonyok. Az éjszakai fagyok átmenetileg megszűnnek.

Délen akár 15 és 19 fok között alakulhat a hőmérséklet, északon 6 és 10 fok lesz a jellemző. Hétfőn északon 10 milliméternél több eső eshet. Délen 5 milliméternél kevesebb valószínű. Kedden átmenetileg szárazabb idő érkezik, de a hőmérséklet visszaesik és ismét kialakulnak az éjszakai fagyok. A jövő hét közepén újabb esők várhatók.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #eső #fagy #csapadék #mezőgazdaság #szárazság #aszály #hungaromet

