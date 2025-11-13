A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le.
Fontos fordulat állhat be a jövő heti időjárásban: ezért lesz szükség rá
A talajok feltöltődéséhez továbbra is kevés a csapadék. A HungaroMet friss elemzése szerint a középső és mélyebb talajrétegek nagy része nagyon száraz. Kivételt csak az északi és a nyugati országrészek jelentenek. A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.
Az elmúlt egy hétben jelentős csapadék csak az ország keleti felén esett. A Dunántúl nyugati és az Alföld keleti területein mindössze 0,5 és 3 milliméter közötti mennyiséget mértek. Keletebbre több helyen 5 és 15 milliméter közötti értékek voltak, a legtöbb eső délkeleten érkezett.
A harminc napos csapadékösszeg továbbra is nagy hiányt mutat az ország nagy részén. A megszokottnak megfelelő vagy azt meghaladó mennyiség csak a nyugati országrészben hullott. Kilencven napos időtávon még nagyobb a hiány. A legtöbb területen nem indult el a talajok őszi és téli feltöltődése.
A hőmérsékletben nagy különbségek alakultak ki. A derült tájakon visszatértek az éjszakai fagyok. A borult, párás térségekben 3 és 7 fok között mozgott a hőmérséklet. A repce és az őszi kalászosok északon és nyugaton jó állapotban vannak, mert a talaj felső rétege megfelelő nedvességet biztosított. A délkeleti régióban a hétvégi esők segítették a fejlődést. A középső országrészben további csapadék kellene az optimális növekedéshez.
A következő napokban változékony idő várható. A hidegpárna visszahúzódik. A hétvégén a déli és délnyugati területeken több lehet a napsütés. Északon megmaradnak a borult, párás viszonyok. Az éjszakai fagyok átmenetileg megszűnnek.
Délen akár 15 és 19 fok között alakulhat a hőmérséklet, északon 6 és 10 fok lesz a jellemző. Hétfőn északon 10 milliméternél több eső eshet. Délen 5 milliméternél kevesebb valószínű. Kedden átmenetileg szárazabb idő érkezik, de a hőmérséklet visszaesik és ismét kialakulnak az éjszakai fagyok. A jövő hét közepén újabb esők várhatók.
Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.
Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé.
Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket.
2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében.
Mezőgazdasági munka közben sérülhetett meg a MOL egyik vezetéke Szabadbattyánnál.
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért.
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben.
Közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra.
A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.
A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.
Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd.
"Tragikus nap Tenerife partjain" - írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.