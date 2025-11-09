Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
Hatalmas átverés: ez a TikTok-trükk nem csak haszontalan, de veszélyes is
Egy népszerű TikTok-on terjedő reptéri trükk, miszerint érdemes utolsóként beszállni a gépre a jobb ülőhely reményében, valójában nem működik - állítják a légiutas-kísérők.
A közösségi médiában terjedő tipp szerint az utasok azzal szerezhetnek jobb ülőhelyet, ha a legutolsó pillanatban szállnak fel a repülőgépre. "Bármelyik szabad sorban leülhetsz anélkül, hogy először a saját helyedre mennél" - állította egy TikTok felhasználó, míg egy utazó pár szerint így elkerülhető, hogy más mellé ültessenek, ha a járat nem teljesen foglalt.
A hozzászólók azonban gyorsan rámutattak, hogy a késői beszállás miatt valószínűleg nem marad hely a fedélzeti csomagtartóban, és általában a járatok túl zsúfoltak ahhoz, hogy egyáltalán választási lehetőség legyen más ülőhelyre - számolt be a Travel and Leisure.
A szakértők is egyetértenek a kommentelőkkel. "Határozottan javaslom, hogy kérjen engedélyt a légiutas-kísérőktől, mielőtt elfoglalna egy üres ülést" - nyilatkozta Crystal Romo, aki öt éve dolgozik légiutas-kísérőként egy nagy légitársaságnál. "Nagyon nem szeretjük, amikor az utasok a személyzet megkérdezése nélkül átülnek a vészkijárati sorba." Romo hozzátette, hogy bizonyos ülések, mint a vészkijárati sorok, biztonsági eligazítást igényelnek és felárként kezelik őket.
Jasmine Khadija, egy kétéves tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérő egyetértett Romóval, és megjegyezte, hogy beszállás előtt megkérdezheti a földi személyzetet, ha szeretne ülést váltani (például ablak mellé vagy folyosóra, vagy kevesebb ember mellé).
A gépen a légiutas-kísérők nem rendelkeznek az ülések felett, de engedélyezhetik az átülést egy szabad helyre - általában ugyanabban az utastéri osztályban. Mindkét légiutas-kísérő hangsúlyozta azonban, hogy az utolsó pillanatban történő beszállás felesleges stresszt okozhat a személyzetnek.
"A légitársaság személyzete szigorú menetrendet követ a beszálláskor, ezért fontos, hogy időben érkezzen, függetlenül az ülőhelyétől" - mondta Khadija.
"A beszállókapu 15 perccel az indulás előtt bezár, és ezután már nem engedélyezett a beszállás" - hangsúlyozta Romo. "Ha ez megtörténik, teljesen elveszítheti a foglalását, és át kell foglalnia a következő elérhető járatra, bár a teljes foglaltság miatt a rendelkezésre állás nem garantált."
Összességében tehát érdemes mellőzni ezt a trükköt, és inkább a földi személyzettől kérdezni, ha másik ülőhelyet szeretne. Ha már megkapta a kijelölt helyét, maradjon ott.
