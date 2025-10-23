A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste.
Váratlan bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: komoly korlátozások jönnek, itt vannak a részletek
Átmeneti kerozinhiány miatt a Budapest Airport arra kérte a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Ellátási lánc problémák miatt ideiglenesen csökkent a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező kerozin mennyisége - tájékoztatott szerdán a Budapest Airport az MTI-n keresztül.
A repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a kerozinkészlet operatív minimum alá csökkenésének elkerülése érdekében az üzemanyag-szolgáltatók felkérték a légitársaságokat, hogy Budapesten csak minimális mennyiségű üzemanyagot vételezzenek, és inkább a kiinduló repülőtereken tankoljanak többet.
Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben. A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy a repülőtér zavartalanul működik, járatkésések vagy -törlések nem fordulnak elő a helyzet miatt.
Címlapfotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2025. október 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A Pénzcentrum 2025. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon.
A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Térképen az összes október 23-i lezárás: szinte lehetetlen lesz közlekedni Budapesten a nemzeti ünnepen
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
A Pénzcentrum 2025. október 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel
Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg.
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
A Pénzcentrum 2025. október 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.