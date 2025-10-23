Váratlan bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: komoly korlátozások jönnek, itt vannak a részletek

Átmeneti kerozinhiány miatt a Budapest Airport arra kérte a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Ellátási lánc problémák miatt ideiglenesen csökkent a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező kerozin mennyisége - tájékoztatott szerdán a Budapest Airport az MTI-n keresztül.

A repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a kerozinkészlet operatív minimum alá csökkenésének elkerülése érdekében az üzemanyag-szolgáltatók felkérték a légitársaságokat, hogy Budapesten csak minimális mennyiségű üzemanyagot vételezzenek, és inkább a kiinduló repülőtereken tankoljanak többet.

Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben. A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy a repülőtér zavartalanul működik, járatkésések vagy -törlések nem fordulnak elő a helyzet miatt.

Címlapfotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA