2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
18 °C Budapest
Budapest, 2024. június 6.A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után ú
Utazás

Váratlan bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: komoly korlátozások jönnek, itt vannak a részletek

MTI
2025. október 23. 08:45

Átmeneti kerozinhiány miatt a Budapest Airport arra kérte a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Ellátási lánc problémák miatt ideiglenesen csökkent a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező kerozin mennyisége - tájékoztatott szerdán a Budapest Airport az MTI-n keresztül.

A repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a kerozinkészlet operatív minimum alá csökkenésének elkerülése érdekében az üzemanyag-szolgáltatók felkérték a légitársaságokat, hogy Budapesten csak minimális mennyiségű üzemanyagot vételezzenek, és inkább a kiinduló repülőtereken tankoljanak többet.

Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben. A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy a repülőtér zavartalanul működik, járatkésések vagy -törlések nem fordulnak elő a helyzet miatt.

Címlapfotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
2025. október 23. csütörtök
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
