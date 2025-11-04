Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége

Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális fal, de azóta sem a MÁV, sem az önkormányzat nem pótolta azt.

Tata egyik vasút menti utcájában szeptember elején tűz miatt égett le a vasúti zajvédő fal, ami a lakóházakat választotta el a forgalmas sínpályától. Az RTL Híradó helyszíni riportja szerint azóta sem történt érdemi előrelépés: a helyszínen összeégett gerendák, törmelék és koromnyomok maradtak a fal helyén.

A lakók attól tartanak, hogy a zajvédő hiánya nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly balesetveszélyt is jelent. „Az utca szinte közvetlenül a vasútvonal mellett fut, most már bárki, akár gyerekek is könnyen a sínekre léphetnek” – mondta az egyik helybéli az RTL-nek.

A tűzeset után a MÁV Zrt. közölte, hogy a sérült elemeket elbontották, de az új fal felépítése csak 2026 elejére várható. A vasúttársaság szerint a pótlás előkészítése folyamatban van, de közbeszerzésre, gyártási és engedélyezési folyamatokra is szükség van, ami hónapokat vehet igénybe. Az önkormányzat is jelezte, hogy egyeztet a MÁV-val, ugyanakkor a város lakói szerint ez nem elég gyors reakció.

„Két hónap telt el, de semmi nem történt. Addig is legalább ideiglenes védelmet kellene biztosítani” – fogalmazott egy másik lakó.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A korábban leégett fal a vasúti zaj és a por ellen is védelmet adott, most azonban az ablakokon keresztül szinte „bent zakatolnak” a vonatok a házakban – panaszkodnak az érintettek.