Rég várt újítás a horvát autópályán: ennek örülni fognak a magyar nyaralók
Horvátországban megkezdődött a Crolibertas nevű teljesen elektronikus autópályadíj-fizetési rendszer kiépítése, amely megszünteti a hagyományos fizetőkapukat, és automatikus rendszámfelismeréssel, valamint érintésmentes technológiával biztosítja majd a díjfizetést.
Az új rendszer telepítése az A3-as autópálya Zágráb és Eszék közötti szakaszán, pontosabban Popovaca és Novska között indult el. A kivitelezési munkálatok miatt az autósoknak időszakos sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk, bár a munkavégzés főként az alacsonyabb forgalmú esti és éjszakai órákra koncentrálódik.
A Crolibertas-rendszer bevezetésével a közlekedők számára megszűnik a megállási kötelezettség a fizetőkapuknál. A személygépjárművek esetében rendszámfelismerő kamerák segítségével történik majd a díjfizetés, míg a tehergépjárművek és az ENC-eszközzel rendelkező járművek érintésmentesen fizethetnek, akár 130 kilométer/órás sebesség mellett is.- jelentette a HVG.
A beruházás értéke megközelítőleg 80 millió euró, amelynek kivitelezését a szlovák SkyToll és a cseh TollNet vállalatok konzorciuma végzi. A fejlesztés az Európai Unió Helyreállítási Alapjának támogatásával valósul meg.
A projekt célja egy országos lefedettségű, teljesen elektronikus, készpénzmentes díjfizetési rendszer kialakítása a horvát autópályákon, hasonlóan a Portugáliában vagy Hollandiában már működő megoldásokhoz.
