Az alaszkai Kenai Aviation légitársaság 66 év működés után azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét pénzügyi fizetésképtelenség miatt.
Nagyon fontos hír jött a kettes metróról Budapesten: teljesen felborul a közlekedése, erre mindenképp nézz rá!
A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik pályakarbantartás miatt - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-t.
Közleményében a BKK azt írta, hogy a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, valamint Pest és Buda között a gyorsabb eljutás érdekében a 4-es, és a 6-os villamos sűrűbben jár az érintett napokon.
Azt is írják, hogy az 2-es metró vonalán pályakarbantartást végeznek a Kossuth Lajos tér és a Deák Ferenc tér között. Az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is.
A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton. Utóbbi megálló a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el. A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is.
A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok - sorolták.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást használatát ajánlja. Az applikáció ugyanis valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez.
A SZÉP-kártya a nyarat követően sem lassít: szeptemberben közel 33,2 milliárd forintot költöttek az emberek 7%-kal többet, mint tavaly
A leégett zajvédő fal helyén még mindig csak törmelék maradt – a MÁV szerint hónapokig így is maradhat.
Az asszony a Flóra-forrástól indult tovább ismeretlen irányba, azóta nem adott életjelet magáról.
A Pénzcentrum 2025. november 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napos, enyhe időjárás várható kedden és szerdán, csapadék nélkül, helyenként reggeli köddel
Utolsó üteméhez érkezik az M3 bevezető karbantartása, november 4-én és 5-én forgalomkorlátozásra kell készülni.
2026-ban nemcsak az akciók vagy a fapados járatok határozzák meg, hová utazunk – hanem a valuták mozgása is.
A Boeing-szállítmányok felgyorsulása és az erős kereslet miatt a Ryanair már 215 millió utassal számol jövőre.
A Pénzcentrum 2025. november 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősen felhős, borult idő várható a térségben, és esőre is számítani kell.
A Pénzcentrum 2025. november 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hajó további útját törölték, az idős nő családja teljesen megdöbbent attól, amit történt.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Tavalyhoz képest javult Magyarország megítélése a G7 országokban, a 35. helyről 32-re javítottunk.
Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.
A Pénzcentrum 2025. november 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan
A spanyol Baleár-szigeteken napi 15 eurós turisztikai adót javasolnak a túlturizmus kezelésére és a lakhatási válság enyhítésére.
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
162,91 méteres magasságával hivatalosan megelőzte az eddigi rekorder német Ulm Münstert.