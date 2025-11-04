Nagyon fontos hír jött a kettes metróról Budapesten: teljesen felborul a közlekedése, erre mindenképp nézz rá!

A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik pályakarbantartás miatt - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-t.

Közleményében a BKK azt írta, hogy a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, valamint Pest és Buda között a gyorsabb eljutás érdekében a 4-es, és a 6-os villamos sűrűbben jár az érintett napokon.

Azt is írják, hogy az 2-es metró vonalán pályakarbantartást végeznek a Kossuth Lajos tér és a Deák Ferenc tér között. Az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is.

A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton. Utóbbi megálló a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el. A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is.

A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok - sorolták.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást használatát ajánlja. Az applikáció ugyanis valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez.