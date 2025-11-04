2025. november 4. kedd Károly
Budapesten a metróra várakozó emberek képe, miközben egy vonat halad lefelé sebességgel elmosódva
Utazás

Nagyon fontos hír jött a kettes metróról Budapesten: teljesen felborul a közlekedése, erre mindenképp nézz rá!

MTI
2025. november 4. 17:03

A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik pályakarbantartás miatt - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-t.

Közleményében a BKK azt írta, hogy a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, valamint Pest és Buda között a gyorsabb eljutás érdekében a 4-es, és a 6-os villamos sűrűbben jár az érintett napokon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azt is írják, hogy az 2-es metró vonalán pályakarbantartást végeznek a Kossuth Lajos tér és a Deák Ferenc tér között. Az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is.

A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton. Utóbbi megálló a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el. A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is.

A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok - sorolták.

A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást használatát ajánlja. Az applikáció ugyanis valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #bkk #villamos #metró #Budapest #tömegközlekedés #pótlóbusz #november #karbantartás

Agrárszektor  |  2025. november 4. 16:33
Így vásárolnak sört a magyarok: kemény, ami a boltokban történik itthon