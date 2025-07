Felejtsd el a Adriát: ide utazik most a legtöbb magyar, ár-értékben verhetetlen tengerparti luxus

Nyár, vakáció, nyaralók, ki- és beáramló turisták. E témákról Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szóvivője és Erdei Bálint, a Cityrama utazási iroda ügyvezető igazgatója, a MUISZ volt elnöke ad bepillantást a Pénzcentrumnak.

Pénzcentrum: A mai internetes világban szükség van még egyáltalán utazási irodákra?

Bakó Balázs: Természetesen világjelenség, hogy egyre többen saját maguk szervezik meg az útjukat, akár távoli országokba is. De a biztonság, a tapasztalat, az irodák által hozzáadott érték, a garanciák, az előre, egy csomagban elérhető szolgáltatások, a költségek tervezhetősége, a helyi – akár magyar nyelvű - idegenvezetés még mindig sokaknak jelent előnyt. Ne csak az idősebb korosztályra gondoljunk: egy elfoglalt közép- vagy felsővezetőnek az időtényező miatt is kényelmes, hogy mindent előkészít és megszervez az utazási tanácsadó.

Az eddigi foglalások alapján melyek az idei szezon fő nyári desztinációi?

Bakó Balázs: Évek óta nagyon széleskörű és sokszínű utazási ajánlatról beszélhetünk. A nyári desztinációkban az utóbbi 15 évben nincsenek alapvető változások. Ebben az időszakban természetesen a tengerparti nyaralások tarolnak. Kedvezőek az árak, sok iroda széles ajánlata közül lehet választani. A dobogó felső fokait továbbra is Horvátország (itt a foglalások csak kis része csapódik le az irodáknál), Görög-, Török-, Olasz- és Spanyolország (ideértve Mallorcát és a Kanári-szigeteket is) foglalják el. Évek óta sláger Albánia és Bulgária.

Ár-érték arányban talán a legnépszerűbb Törökország. Relatíve közel van, gyönyörű a tengerpart, sok és sokféle, szálloda közül lehet választani. Az ottani tengerparti szállodákban gyakori az all inclusive ellátás, ami nagyon vonzó, családbarát csomag. Ideális kisebb vagy nagyobb gyerekekkel egyaránt: a kamasz gyerek – aki akár három felnőtt adagját is megeszi - is jól lakik egész nap és a kisebbeket is szabadon lehet engedni, nem kell külső éttermeket vadászni. Előre tervezhetőek az étkezések költségei.

Hosszú évek óta népszerű Egyiptom, de a Vörös-tenger partja, vagy Kairó elő- és utószezonban is erős, amikor már nagyon kellemes a napközbeni hőmérséklet, de még a tenger is simogató hőfokú. Évek óta nagyon erősek a kulturális körutazások is, ezek nagyrésze a tavaszi és őszi időszakra esik. Szintén népszerűek az egzotikus téli üdülések. A magyarországi kiutazások szempontjából új fogadóországok Omán és Zanzibár, amelyek télből a nyárba desztinációk. Nagyon sokan keresik az Egyesült Arab Emirátusokat, utaznak ilyenkor Dominikába, Mauritius-ra, a Maldív-szigetekre, a Seychelle-szigetekre, és reneszánszát éli Thaiföld.

Érdemes előfoglalni, vagy még mindig a last minute tarol a magyarok körében?

Bakó Balázs: Évek óta egyre jellemzőbb az előfoglalás, ami decembertől március végéig tart. Ilyenkor általában 10, de akár 30%-os kedvezmény is elérhető. Szintén vonzó az előre tervezhetőség, és az ekkor még elérhető nagyobb kínálat. Családi szoba, vagy tengerre néző apartman például nem biztos, hogy last minute foglalások esetén is elérhetők. Vannak persze, akik kivárnak. Ők az iskolaév végén lépnek. A nyári főszezon június végétől, július elejétől augusztus végéig tart, de a mediterrán térségben az ősz is népszerű: szeptember-októberben a tenger még meleg, a levegő pedig már nem forró.

Hogy alakul az irodáknál a csoportos-egyéni foglalások aránya?

Bakó Balázs: Ha az utazási irodáknál megjelenő ügyfeleket 100%-nak vesszük, akkor az arány 70-30% a csoportosan szervezett utazások javára. Ide számítom a charteres utazásokat is. A 30% egyéni utas – ahogy említettem - a biztonság, a tapasztalat és a további, az utazásokhoz kapcsolódó hozzáadott érték miatt keres fel utazási irodát, főleg egy bonyolultabb, távoli desztináció esetén.

Kilábalt az iparág a Covidból?

Bakó Balázs: A Covid idején nagyon drasztikus, 70-80%-os visszaesést tapasztaltunk. A 2021-es év az előző duplája volt, de még mindig messze nem érte el a hazai és nemzetközi turizmus a 2019-es szintet. 2022 tavaszától „kilőtt” az utazási kedv: részben a Covid alatti megtakarítások, részben a „végre kiszabadultunk a karanténból” érzés miatt. Most a világban zajló háborúk miatt érzünk némi óvatosságot. Hazánk fiai közül évente mintegy egymillió ember utazik külföldre. A kint töltött idő nem rövidült, - különösen a charterjáratokkal bonyolított tengerparti nyaralások esetében – évek óta az egyhetes turnusuk a jellemzők.

Nem lehet elmenni a kötelező kérdés mellett: mi a szerepe az MI-nek az utazási irodák munkájában?

Bakó Balázs: Természetesen a mi iparágunkban is megjelent a mesterséges intelligencia. Meglátásom szerint ekörül most tapasztalható egy hype, de egészen biztos, hogy a kapcsolattartásban, az ajánlatok összeállításában, az adatok és információk feldolgozásában komoly szerepe lesz.

Hogy alakult a beutazó turizmus a Covid után?

Erdei Bálint: 2024-re állt lábra ismét a beutazó turizmus, ami nagyon jó év volt. Reményeink szerint a pozitív trend folytatódik ezévben is. Az eddigi – majdnem féléves – adatok alátámasztják a várakozásainkat. Az előfoglalások alapján nyáron is folytatódik az erősödés, annak ellenére, hogy idén jóval kevesebb nagy rendezvény lesz, mint tavaly volt. Hozzá kell tenni, hogy a 40. Hungaroring valószínűleg a szokásosnál is több vendéget hoz majd.

Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy az egyéni vendégek az online portálokon keresztül foglalnak. Az Ő döntésüket ma már nagymértékben befolyásolják a korábbi vendégek visszajelzései.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A csoportos utazók az egyéniekhez hasonlóan keresik a különleges élményeket, programokat. A „kötelező” Parlament-Hősök tere- Halászbástya háromszögön felül ilyen lehet pl. egy tárlatvezetés a kiállítás nyitása előtt, vagy zárása után, egy dunai evezés, közös főzés, bringóhintó a Margit-szigeten, biciklizés a Balatonon, egy privát koncert a Bazilikában, vagy egy látogatás a Mátyás templom tornyában.

A legfontosabb küldő országok Nagy Britannia, Németország, Olaszország, USA, Spanyolország, szomszédos országok). A legnagyvonalúbb pénzköltők az amerikaiak, a legárzékenyebbek a közép-európaiak mellett a spanyol turisták. Egy új repülőjárat nyitása – ezek Európán belül leginkább a fapados légitársaságokhoz köthetők - mindig érezhető lendületet ad a beutazásnak.

Budapest még mindig erős versenyző a MICE vendégek körében?

Erdei Bálint: A MICE (magyarul konferencia, kiállítás, üzleti turizmus) szegmens évek óta erősödik, természetesen elsősorban a fővárosban. E csoportok nemcsak a szabadabb (sokszor pl. egy cég vagy nemzetközi szervezet által biztosított) anyagi keret miatt jelentenek komoly bevételt (sok esetben 30-50%-kal többet költenek, minta szabadidős turisták), hanem mert sokan néhány nappal meghosszabbítják az itt tartózkodásukat, vagy visszatérnek a családdal. Ez azért is pozitív fejlemény, mert mutatja, hogy tetszett nekik a város, jól érezték magukat. A visszajelzéseink alapján ez a hazánkba látogató vendégek nagy részére elmondható.

Mi a helyzet a sokszor dicsért és átkozott dunai hajós turizmus területén?

Erdei Bálint: Szerencsére ez ismét dübörög. A MICE-hoz hasonlóan e szegmensre is jellemző, hogy - az elsősorban amerikai, német, brit vendégek – a hajó Budapestre érkezése előtt, vagy az indulás után néhány napot a városban töltenek. Örömteli fejlemény, hogy az idősebb korosztály mellett egyre több középkorú vendég is a folyóról pillantja meg először a fővárost.

Kis túlzással a világ minden nagyvárosával versenyzünk a nagy költésű csoportok bevonzásában. Jól áll e szempontból Budapest?

Erdei Bálint: Ahogy a hírekben is látjuk, több európai városban tettek lépéseket a tömegturizmus visszaszorítására. Velence, Barcelona, Amszterdam is besokallt az elmúlt években. Szerencsére ez a probléma Budapestet nem érinti. Nemzetközi trend, hogy minden desztináció a magasabb kategóriájú vendégeket próbálja magához csábítani. E szegmensben nagyon erős a verseny, a top európai városokkal kell konkurálnunk. Pozitív fejlemény, hogy az elmúlt néhány években Budapest sokat fejlődött e téren. Ez a fejlődés töretlen, hiszen az idei évben 9 szállodanyitás és 800 új szoba várható. A megújult Hungexpo, a Városliget, a Time Out gasztrohely szintén ezt a réteget csábítja hozzánk.

Nagy lökést adhatna, ha több nemzeti légitársaság repülne hozzánk és több közvetlen tengerentúli járatunk is lenne. Covid előtt volt például közvetlen járat az USA-ba és Kanadába is, ezeket jó lenne újranyitni. Nagyon jó példa Kína, ahonnan heti 21 járat érkezik Ferihegyre 7 városból.

Miben látja a fejlődési lehetőségeket?

Erdei Bálint: Jó hír, hogy az idelátogatók általában Vao! élménnyel távoznak. Budapest szépsége, a széles kulturális és gasztronómiai kínálat, a biztonság elkápráztatja őket. Komoly fejlődési lehetőség van az üzleti turizmus területén, ehhez ugyanakkor nagyon fontos lenne a tervezhetőség. Az utazási irodák számára elengedhetetlen követelmény, hogy ha fél-, vagy akár két évre előre lekötünk egy csoportos programot, annak megvalósítására legyen megfelelő garanciánk. Ez egy ötcsillagos város, rengeteg ötcsillagos programmal, látnivalóval. Fontos, hogy a kiszolgálás, közlekedés is ötcsillagos legyen.