Ez az egyik legnépszerűbb európai úti cél: döbbenetes árakkal találkozhatsz itt 2024-ben

Annak ellenére, hogy az ingadozó árfolyamok és a gazdasági nehézségek továbbra is komoly kihívást jelentenek az szinte minden országban, az utazási kedv töretlen. Európán belül Barcelona az egyik legnépszerűbb úti cél, szinte mágnesként vonzza a látogatókat, bár a helyi lakosok egyre gyakrabban tiltakoznak a túlturizmus ellen. Megnéztük, milyen árakkal találkoznak a turisták az éttermekben és mennyibe kerül a tömegközlekedés.

Az ingadozó árfolyamok és nehéz gazdasági helyzet ellenére az utazás iránti vágy erősebb, mint valaha. 2024-ben az idegenforgalom még mindig virágzik: ezt jól mutatja, hogy a légiforgalom utolsó 10 legjövedelmezőbb napjából 9 idén volt.

Az európai fogyasztók egyre szívesebben költenek maradandó élményekre tárgyi javak helyett. A SpendingPulse Destinations jelentés szerint az utazási kiadások 12%-át ma már az ilyen élmények teszik ki. Az angol turisták például a pénzük 16%-át költik el az éjszakában, a globális átlag 10%. Ez talán nem is annyira meglepő, hiszen az olyan európai városok, mint London, Párizs, Barcelona, Dublin, Amszterdam, Lisszabon, Róma és Koppenhága rendelkeznek a nyári éjszakai élet legpezsgőbb színterével.

Közülük is Barcelona egy elképesztően népszerű úti cél: elsősorban az 1992-es az olimpiának köszönhetően került fel az utazók mentális térképére, népszerűsége azóta töretlen, igaz ez az árakban is tükröződik. A Numbeo árösszehasonlító oldal segítségével megnéztük, mire számíthatnak idén nyáron a turisták, ami az éttermi árakat és a tömegközlekedést illeti (az elmúlt 12 hónapban összesen 2705 bejegyzés érkezett z oldalra 430 utazótól):

Étkezés olcsó étteremben: 15 euró – 5900 forint

Háromfogásos étkezés 2 fő részére középkategóriás étteremben: 60 euró – 23 600 forint

McMeal a McDonalds-ban (vagy ezzel egyenértékű étel): 10,65 euró – 4200 forint

Hazai sör (0,5 literes csapolt): 3,5 euró – 1380 euró

Import sör (0,33 literes üveg): 4euró – 1570 forint

Cappuccino: 2,32 euró – 910 forint

Cola/Pepsi (0,33 literes üveg): 2,35 euró – 925 forint

Víz (0,33 literes palack): 1,79 euró – 705 forint

Vonaljegy - 2,5 euró – 980 forint

Havi bérlet (normál ár) 23,05 euró- 9065 forint

Taxi Start (normál díjszabás) 3 euró – 1179 forint

Taxi 1km (normál díjszabás) 2 euró – 786 forint

Barcelona és a túlturizmus

Barcelona és a turizmus helyzete most nem könnyű: napokban több alkalommai is tüntettek a helyiek a városukba érkező utazók ellen, méghozzá több ezren. A hivatalos adatok szerint 2023-ban közel 26 millió vendégéjszakát regisztráltak a barcelonai régióban, ők összesen 12,75 milliárd eurót költöttek el - számolt be a CNN. A szervezet, amelyik a tüntetések mögött áll, az Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic szerint azonban ezek a látogatók megemelik az árakat, miközben az idegenforgalmi ágazatból származó nyereség igazságtalanul oszlik meg és csak növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A megélhetési költségek Barcelonában drágák más spanyol városokhoz, például Sevillához és Valenciához képest. Mivel Madrid után a 2. legdrágább város Spanyolországban, a bérleti díjak például az elmúlt 10 évben 68%-kal nőttek, miközben a lakásvásárlás költségei 38%-kal emelkedtek.