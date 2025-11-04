2025. november 4. kedd Károly
3 idős hölgy a medence partján
Utazás

Elképesztő, ami kiderült a SZÉP-kártyákról: erről mindenkinek tudnia kell, aki erre is kap pénzt

Pénzcentrum
2025. november 4. 10:31

A SZÉP-kártya a nyarat követően sem lassít: szeptemberben közel 33,2 milliárd forintot költöttek az emberek 7%-kal többet, mint tavaly

2025 szeptemberében a SZÉP-kártyával történő költések összege közel 33,2 milliárd forint volt, ami 7%-kal több, mint 2024 azonos hónapjában. A feltöltések összértéke 27,4 milliárd forintot tett ki, 3%-os növekedést mutatva az előző évhez képest - áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A kártyát több mint 159 ezer elfogadóhelyen lehetett használni, ez 7,3%-kal több a tavalyinál.

A legtöbb SZÉP-kártyás bevétel a balatoni szálláshelyeknél keletkezett, ahol a belföldi szálláshelyi költések 7%-át adta ez a fizetőeszköz. A Gyula és térsége turisztikai régióban a SZÉP-kártyás forgalom aránya elérte a 11%-ot, míg Pécs–Villány térségében a költések 15%-kal nőttek az előző évhez képest.

Szeptemberben 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 8,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 781 ezer volt (+5,3%), a vendégéjszakáké 3,8 millió, ebből a belföldi vendégek 1,7 millió éjszakát töltöttek el.

Az év első kilenc hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések értéke 338 milliárd forint, a költéseké 361 milliárd forint volt, ami 5,4%, illetve 10,3% növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.

Szeptember végén 96,7 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon.
A szabályok szerint 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyákon lévő összegek hideg élelmiszer vásárlására is felhasználhatók lesznek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #SZÉP-kártya #turizmus #szép kártya #pécs #statisztika #vendégéjszakák #belföldi turizmus #szálláshelyek #gyula

