Elképesztő, ami kiderült a SZÉP-kártyákról: erről mindenkinek tudnia kell, aki erre is kap pénzt

2025 szeptemberében a SZÉP-kártyával történő költések összege közel 33,2 milliárd forint volt, ami 7%-kal több, mint 2024 azonos hónapjában. A feltöltések összértéke 27,4 milliárd forintot tett ki, 3%-os növekedést mutatva az előző évhez képest - áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.
A kártyát több mint 159 ezer elfogadóhelyen lehetett használni, ez 7,3%-kal több a tavalyinál.
A legtöbb SZÉP-kártyás bevétel a balatoni szálláshelyeknél keletkezett, ahol a belföldi szálláshelyi költések 7%-át adta ez a fizetőeszköz. A Gyula és térsége turisztikai régióban a SZÉP-kártyás forgalom aránya elérte a 11%-ot, míg Pécs–Villány térségében a költések 15%-kal nőttek az előző évhez képest.
Szeptemberben 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 8,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 781 ezer volt (+5,3%), a vendégéjszakáké 3,8 millió, ebből a belföldi vendégek 1,7 millió éjszakát töltöttek el.
Az év első kilenc hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések értéke 338 milliárd forint, a költéseké 361 milliárd forint volt, ami 5,4%, illetve 10,3% növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.
Szeptember végén 96,7 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon.
A szabályok szerint 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyákon lévő összegek hideg élelmiszer vásárlására is felhasználhatók lesznek.
