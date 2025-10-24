2025. október 24. péntek Salamon
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rainy weather. Heavy rain and bad weather. Climate change. Meteorology forecast. Storm is coming.
Utazás

Riasztott a HungaroMet: itt a radikális fordulat az időjárásban, ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír

Pénzcentrum
2025. október 24. 07:20

Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával. A hőmérséklet 14-15 fok körül alakul, miközben a HungaroMet több vármegyére is riasztást adott ki.

Pénteken csapadékos, zivataros és szeles időjárásra kell számítani az országba érkező hidegfront miatt. A szél élénk lesz, de helyenként erőssé is fokozódhat, a legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csapadék elsősorban az ország délnyugati részén várható, miközben a napi csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul majd. A HungaroMet a várható időjárási körülmények miatt több riasztást is kiadott. A szél miatt szinte az egész országra - két vármegye kivételével - citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben:
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #zivatar #hidegfront #hétvége #csapadék #hungaromet #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:45
07:20
05:59
20:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 24.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 23.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
2025. október 23.
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
2025. október 23.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 24. péntek
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
6 napja
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
3
5 napja
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
4
3 napja
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
5
2 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letiltás előtti károkkal kapcsolatos önrész
bankkártyával történt visszaélés esetében az az összeg, melyet a letiltás előtti károkból az ügyfél vállal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 05:59
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 20:01
Elképesztő égi jelenséget csíptek el: videón a letaglózó látvány, ilyen csak egyszer van 100 évente
Agrárszektor  |  2025. október 24. 06:03
Változás jön a magyar földeken? Egyre több gazda lépi meg ezt