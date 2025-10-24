Riasztott a HungaroMet: itt a radikális fordulat az időjárásban, ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír

Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával. A hőmérséklet 14-15 fok körül alakul, miközben a HungaroMet több vármegyére is riasztást adott ki.

Pénteken csapadékos, zivataros és szeles időjárásra kell számítani az országba érkező hidegfront miatt. A szél élénk lesz, de helyenként erőssé is fokozódhat, a legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

A csapadék elsősorban az ország délnyugati részén várható, miközben a napi csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul majd. A HungaroMet a várható időjárási körülmények miatt több riasztást is kiadott. A szél miatt szinte az egész országra - két vármegye kivételével - citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben: