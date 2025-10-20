Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 20.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. október 20., hétfő.

Névnap

Vendel

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.19 Ft

CHF: 420.58 Ft

GBP: 448.06 Ft

USD: 333.37 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 16.

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 12, 33, 35, 37, 40



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 19 db

4-es találat: 1112 db

3-as találat: 15867 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30330 Ft

MOL: 2744 Ft

RICHTER: 10360 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.21: Mindenütt erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmeneti szakadozások lehetnek. Eső, záporeső előfordulhat, nagyobb eséllyel hazánk északnyugati, északi felében. Az általában délies szelet élénk lökések kísérhetik, északkeleten ugyanakkor gyenge marad a keleties irányú légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon többnyire 6, 10, keletebbre 1 és 7 fok között alakul, de a kezdetben derült északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. A csúcsérték általában 15 és 20 fok között várható, de az Északi-középhegység, illetve a főváros tágabb környezetében 7, 14 fok között alakul a maximum.

2025.10.22: A felhőzet átmenetileg szakadozik, vékonyodik, így hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Eső, záporeső elszórtan előfordulhat. A déli, délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután az ország nagy részén 16, 21 fok közötti értékek valószínűek, de az Északi-középhegység térségében 15 fok alatt maradhat a maximum.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hazánk fölött áthaladó hidegfront délkelet felé távolodik a Kárpát-medencétől, mögötte hidegebb levegő áramlik térségünk fölé, és a szél mérséklődik. Ezek a hatások a vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. Ezáltal általános restség válik uralkodóvá. (2025.10.19)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!