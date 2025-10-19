Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat.
Iszonyú forgalom várható a hosszú hétvégén az utakon: erre figyelj, ha te is utazol valahová
Hamarosan útra kel az ország: az ősz két legforgalmasabb hétvégéjén a szokásostól eltérő kamionstopra, több autópályán pedig forgalomkorlátozásokra kell számítani. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat azoknak, akik szintén útra kelnek a következő hetekben.
Csütörtökön kezdődik az iskolai szünet, amely magában foglalja az ősz két legforgalmasabb hétvégéjét. Az egyhetes vakáció október 23-tól (csütörtök) november 2-ig (vasárnap) tart. Az autopalyamatrica.hu szakportál korábbi tapasztalatai alapján mindkét hétvégén kiemelten erős forgalomra lehet számítani az egész országban.
Ilyenkor szinte minden család útra kel: nagyon sokan használják ki az ’56-os forradalomhoz kapcsolódó hosszúhétvégét utazásra, ráadásul mivel a november 1-i Mindenszentek napja ezúttal szombatra esik, sokan már az október 23-26 közötti négynapos hétvégén felkeresik a temetőket, különösen ha az ország több pontján is mécsest gyújtanak.
Akinek van lehetősége, az inkább autóval utazik, különösen, ha nagyobb távolságról van szó. Ráadásul a többi hosszúhétvégétől eltérően ilyenkor nem érvényesül az az általános tendencia, hogy csak az utolsó vagy az utolsó előtti munkanap végén és a hétvége utolsó napjának délutánján nő meg a forgalom.
A településeken értelemszerűen a temetők környékén lehet számítani forgalmi dugókra, az autópályákon és a főutakon pedig jellemzően a fővárosba, illetve a nagyobb városokba vezető utak, leágazások környékén fordulhatnak elő torlódások, napszaktól függetlenül szinte bármikor.
Az Útinform tavaly is több figyelmeztetést adott ki az M3-ason és az M7-esen a nagy forgalom miatt. Idén több sztrádaszakaszon is felújítási munkák zajlanak, amely sávszűkítésekkel, ideiglenes sebességkorlátozásokkal és forgalomterelésekkel jár.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ősz legnagyobb munkálata az M7-esen zajló burkolatcsere és az M1-es nagyszabású bővítése és az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz kész október végéig az M30-as régóta lezárt szakasza.
Aki utazást tervez, az ne rutinból tegye, mert ezúttal a kamionstop is a megszokottól eltérően alakul mindkét hétvégén. Október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig, vagyis szerda estétől csütörtök estig tart, de a vasárnapi már a szokásos módon, szombat estétől vasárnap estig (október 25-én 22 órától 26-án 22 óráig). Mivel idén Mindenszentek napja szombatra esik, a kamionstop nem pénteken 22 órától, hanem csak szombat reggel 8-tól lép életbe és vasárnap este 10-ig tart.
Érdemes az autópályamatrica vásárlását is átgondolni, különösen annak, aki mindkét hétvégén kocsiba ül - a helyes választást matrica-tervező is segíti. Emellett nem árt ellenőrizni a meglévő (nem éves) matricák érvényességi idejét is. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az autósok az utazás tervezésekor mindenképpen vegyék figyelembe a szokásosnál hosszabb menetidőt, készüljenek fel a várható lassulásokra, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb figyelemmel és türelemmel közlekedjenek.
A Pénzcentrum 2025. október 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jövő utazója nemcsak fogyaszt, hanem értéket teremt: ezt az üzenetet mindenkinek meg kell hallania.
Október 23-án 14 órától 22 óráig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Hősök terét és több útszakaszt a környéken.
Köd, záporok és napsütés váltja egymást a hétvégén: ezt a borús szombatot sokan töltik munkával, de vasárnapra jobb időt ígérnek
Szombat estére a még felhős tájakon is csökken a felhőzet. Hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet.
A Pénzcentrum 2025. október 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.
Decembertől Tallinn, áprilistól Billund is közvetlenül elérhető Budapestről – jegyek már 10 ezer forinttól foglalhatók.
A dubaji Al Habtoor-csoport hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint
Szombaton hidegfront érkezik, vasárnapra pedig már mínusz fokok és talajmenti fagyok is várhatók.
A Pénzcentrum 2025. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyszabású sajtóeseményt tartott a Lidl október 16-án az ecseri főhadiszállásán. Ezen elmondták, buszjáratokat fognak indítani.
A legnagyobb visszaesést a magánszálláshelyek szenvedték el, míg a szállodák és kempingek megőrizték tavalyi teljesítményüket.
A Pénzcentrum 2025. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi...
Sokan azt hiszik, hogy a repülőjegyek ára kiszámíthatatlan, pedig a legtöbb család valójában csak nem ismeri a játékszabályokat.
A BKK fejlesztéseket végzett a BudapestGO alkalmazáson, amely kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem volt elérhető.
Ez az igazi késdöfés a magyar vonatozás szívébe: húsbavágó a lemaradás - mikor fog itt 250-300 km/h-val száguldani a vasút?
Magyarország ma Európa egyik legnagyobb vasúti lemaradói között van. Egyelőre mindössze 166 kilométernyi nagysebességű vasúti szakasz szerepel a terveiben, de még ez sem készült el.
Indulhat végre a szörnyű állapotban lévő Gubacsi-híd felújítása: ebből fedezné a kormány a költségét
A döntések között több uniós társfinanszírozású projekt is szerepel.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.