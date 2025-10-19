Iszonyú forgalom várható a hosszú hétvégén az utakon: erre figyelj, ha te is utazol valahová

Hamarosan útra kel az ország: az ősz két legforgalmasabb hétvégéjén a szokásostól eltérő kamionstopra, több autópályán pedig forgalomkorlátozásokra kell számítani. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat azoknak, akik szintén útra kelnek a következő hetekben.

Csütörtökön kezdődik az iskolai szünet, amely magában foglalja az ősz két legforgalmasabb hétvégéjét. Az egyhetes vakáció október 23-tól (csütörtök) november 2-ig (vasárnap) tart. Az autopalyamatrica.hu szakportál korábbi tapasztalatai alapján mindkét hétvégén kiemelten erős forgalomra lehet számítani az egész országban.

Ilyenkor szinte minden család útra kel: nagyon sokan használják ki az ’56-os forradalomhoz kapcsolódó hosszúhétvégét utazásra, ráadásul mivel a november 1-i Mindenszentek napja ezúttal szombatra esik, sokan már az október 23-26 közötti négynapos hétvégén felkeresik a temetőket, különösen ha az ország több pontján is mécsest gyújtanak.

Akinek van lehetősége, az inkább autóval utazik, különösen, ha nagyobb távolságról van szó. Ráadásul a többi hosszúhétvégétől eltérően ilyenkor nem érvényesül az az általános tendencia, hogy csak az utolsó vagy az utolsó előtti munkanap végén és a hétvége utolsó napjának délutánján nő meg a forgalom.

A településeken értelemszerűen a temetők környékén lehet számítani forgalmi dugókra, az autópályákon és a főutakon pedig jellemzően a fővárosba, illetve a nagyobb városokba vezető utak, leágazások környékén fordulhatnak elő torlódások, napszaktól függetlenül szinte bármikor.

Az Útinform tavaly is több figyelmeztetést adott ki az M3-ason és az M7-esen a nagy forgalom miatt. Idén több sztrádaszakaszon is felújítási munkák zajlanak, amely sávszűkítésekkel, ideiglenes sebességkorlátozásokkal és forgalomterelésekkel jár.

Az ősz legnagyobb munkálata az M7-esen zajló burkolatcsere és az M1-es nagyszabású bővítése és az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz kész október végéig az M30-as régóta lezárt szakasza.

Aki utazást tervez, az ne rutinból tegye, mert ezúttal a kamionstop is a megszokottól eltérően alakul mindkét hétvégén. Október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig, vagyis szerda estétől csütörtök estig tart, de a vasárnapi már a szokásos módon, szombat estétől vasárnap estig (október 25-én 22 órától 26-án 22 óráig). Mivel idén Mindenszentek napja szombatra esik, a kamionstop nem pénteken 22 órától, hanem csak szombat reggel 8-tól lép életbe és vasárnap este 10-ig tart.

Érdemes az autópályamatrica vásárlását is átgondolni, különösen annak, aki mindkét hétvégén kocsiba ül - a helyes választást matrica-tervező is segíti. Emellett nem árt ellenőrizni a meglévő (nem éves) matricák érvényességi idejét is. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az autósok az utazás tervezésekor mindenképpen vegyék figyelembe a szokásosnál hosszabb menetidőt, készüljenek fel a várható lassulásokra, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb figyelemmel és türelemmel közlekedjenek.