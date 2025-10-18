A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 18.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. október 18., szombat.
Névnap
Lukács
Friss hírek
- Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
- Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
- A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
- Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
- Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
- Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
Deviza árfolyam
EUR: 389.34 Ft
CHF: 421.16 Ft
GBP: 448.65 Ft
USD: 334.18 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. október 17.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:
18, 21, 34, 35, 46
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 14 db
4-es találat: 23 db
3+2 találat: 20 db
3+1 találat: 729 db
2+2 találat: 342 db
3-as találat: 1299 db
1+2 találat: 2068 db
2+1 találat: 10468 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30330 Ft
MOL: 2744 Ft
RICHTER: 10360 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.19: A hajnalra foltokban képződő köd, és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben nagyobbrészt derült, északkeleten gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg a délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban -4 és +4, délután 11 és 15 fok között alakul.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
2025.10.20: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlik. Az átmenetileg meg is vastagodó magasszintű felhőzet mellett főként szűrt napsütésre számíthatunk, majd délután a nyugati megyék fölött fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -4 és +4, délután általában 12 és 16 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2025.10.17)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.
Decembertől Tallinn, áprilistól Billund is közvetlenül elérhető Budapestről – jegyek már 10 ezer forinttól foglalhatók.
A dubaji Al Habtoor-csoport hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint
Szombaton hidegfront érkezik, vasárnapra pedig már mínusz fokok és talajmenti fagyok is várhatók.
A Pénzcentrum 2025. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyszabású sajtóeseményt tartott a Lidl október 16-án az ecseri főhadiszállásán. Ezen elmondták, buszjáratokat fognak indítani.
A legnagyobb visszaesést a magánszálláshelyek szenvedték el, míg a szállodák és kempingek megőrizték tavalyi teljesítményüket.
A Pénzcentrum 2025. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi...
Sokan azt hiszik, hogy a repülőjegyek ára kiszámíthatatlan, pedig a legtöbb család valójában csak nem ismeri a játékszabályokat.
A BKK fejlesztéseket végzett a BudapestGO alkalmazáson, amely kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem volt elérhető.
Ez az igazi késdöfés a magyar vonatozás szívébe: húsbavágó a lemaradás - mikor fog itt 250-300 km/h-val száguldani a vasút?
Magyarország ma Európa egyik legnagyobb vasúti lemaradói között van. Egyelőre mindössze 166 kilométernyi nagysebességű vasúti szakasz szerepel a terveiben, de még ez sem készült el.
Indulhat végre a szörnyű állapotban lévő Gubacsi-híd felújítása: ebből fedezné a kormány a költségét
A döntések között több uniós társfinanszírozású projekt is szerepel.
A nap folyamán egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, így a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap.
A Pénzcentrum 2025. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat.
Szombaton újabb hidegfront érkezik, de ezúttal sem várható számottevő csapadék, csupán erős szél és kisebb záporok.
A Pénzcentrum 2025. október 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.