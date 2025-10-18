Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 18.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. október 18., szombat.

Névnap

Lukács

Deviza árfolyam

EUR: 389.34 Ft

CHF: 421.16 Ft

GBP: 448.65 Ft

USD: 334.18 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. október 17.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

18, 21, 34, 35, 46



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 14 db

4-es találat: 23 db

3+2 találat: 20 db

3+1 találat: 729 db

2+2 találat: 342 db

3-as találat: 1299 db

1+2 találat: 2068 db

2+1 találat: 10468 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30330 Ft

MOL: 2744 Ft

RICHTER: 10360 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.19: A hajnalra foltokban képződő köd, és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben nagyobbrészt derült, északkeleten gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg a délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban -4 és +4, délután 11 és 15 fok között alakul.

2025.10.20: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlik. Az átmenetileg meg is vastagodó magasszintű felhőzet mellett főként szűrt napsütésre számíthatunk, majd délután a nyugati megyék fölött fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -4 és +4, délután általában 12 és 16 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.10.17)

Akciók

