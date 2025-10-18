2025. október 18. szombat Lukács
15 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 18.)
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 18.)

Pénzcentrum
2025. október 18. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. október 18., szombat.

Névnap

Lukács

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.34 Ft
CHF: 421.16 Ft
GBP: 448.65 Ft
USD: 334.18 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. október 17.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:
18, 21, 34, 35, 46

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 14 db
4-es találat: 23 db
3+2 találat: 20 db
3+1 találat: 729 db
2+2 találat: 342 db
3-as találat: 1299 db
1+2 találat: 2068 db
2+1 találat: 10468 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30330 Ft
MOL: 2744 Ft
RICHTER: 10360 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.19: A hajnalra foltokban képződő köd, és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben nagyobbrészt derült, északkeleten gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg a délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban -4 és +4, délután 11 és 15 fok között alakul.

2025.10.20: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlik. Az átmenetileg meg is vastagodó magasszintű felhőzet mellett főként szűrt napsütésre számíthatunk, majd délután a nyugati megyék fölött fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -4 és +4, délután általában 12 és 16 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.10.17)

Akciók

07:45
06:05
22:07
20:27
20:04
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 17.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
2025. október 17.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
2025. október 17.
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
