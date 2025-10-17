Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 17.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. október 17., péntek.

Névnap

Hedvig

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.89 Ft

CHF: 421.24 Ft

GBP: 447.83 Ft

USD: 332.79 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30630 Ft

MOL: 2758 Ft

RICHTER: 10220 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.18: Nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve, elsősorban északkeleten eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főkét az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

2025.10.19: A hajnalra foltokban képződő köd, és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg az északnyugatiról délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban -4 és +4, délután 9 és 14 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.10.16)

