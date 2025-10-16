2025. október 16. csütörtök Gál
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 16.)
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 16.)

2025. október 16. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 16.

Névnap

Gál

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.65 Ft
CHF: 421.02 Ft
GBP: 449.61 Ft
USD: 335.15 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 15.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 10, 11, 15, 18, 22, 28

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 61 db
5-ös találat: 2480 db
4-es találat: 35154 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30430 Ft
MOL: 2750 Ft
RICHTER: 10270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.17: Hajnalra párásság, foltokban köd képződhet. Napközben közepesen vagy erősen felhős égre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +8 fok között várható. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

2025.10.18: Délelőtt erősen gomolyfelhős lesz az ég, majd délután csökken a felhőzet. Elvétve - legnagyobb eséllyel északkeleten - alakulhat ki kisebb eső, zápor. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél nagy területen megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

