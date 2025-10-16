Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 16.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 16.

Névnap

Gál

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.65 Ft

CHF: 421.02 Ft

GBP: 449.61 Ft

USD: 335.15 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 15.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 10, 11, 15, 18, 22, 28



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 61 db

5-ös találat: 2480 db

4-es találat: 35154 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30430 Ft

MOL: 2750 Ft

RICHTER: 10270 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.17: Hajnalra párásság, foltokban köd képződhet. Napközben közepesen vagy erősen felhős égre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +8 fok között várható. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

2025.10.18: Délelőtt erősen gomolyfelhős lesz az ég, majd délután csökken a felhőzet. Elvétve - legnagyobb eséllyel északkeleten - alakulhat ki kisebb eső, zápor. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél nagy területen megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.10.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!