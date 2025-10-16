A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 16.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 16.
Névnap
Gál
Friss hírek
- Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
- Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
- Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
- Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
- Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
- Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Deviza árfolyam
EUR: 390.65 Ft
CHF: 421.02 Ft
GBP: 449.61 Ft
USD: 335.15 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 15.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 10, 11, 15, 18, 22, 28
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 61 db
5-ös találat: 2480 db
4-es találat: 35154 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30430 Ft
MOL: 2750 Ft
RICHTER: 10270 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.17: Hajnalra párásság, foltokban köd képződhet. Napközben közepesen vagy erősen felhős égre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +8 fok között várható. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.
2025.10.18: Délelőtt erősen gomolyfelhős lesz az ég, majd délután csökken a felhőzet. Elvétve - legnagyobb eséllyel északkeleten - alakulhat ki kisebb eső, zápor. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél nagy területen megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2025.10.15)
Akciók
Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi...
Sokan azt hiszik, hogy a repülőjegyek ára kiszámíthatatlan, pedig a legtöbb család valójában csak nem ismeri a játékszabályokat.
A BKK fejlesztéseket végzett a BudapestGO alkalmazáson, amely kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem volt elérhető.
Ez az igazi késdöfés a magyar vonatozás szívébe: húsbavágó a lemaradás - mikor fog itt 250-300 km/h-val száguldani a vasút?
Magyarország ma Európa egyik legnagyobb vasúti lemaradói között van. Egyelőre mindössze 166 kilométernyi nagysebességű vasúti szakasz szerepel a terveiben, de még ez sem készült el.
Indulhat végre a szörnyű állapotban lévő Gubacsi-híd felújítása: ebből fedezné a kormány a költségét
A döntések között több uniós társfinanszírozású projekt is szerepel.
A nap folyamán egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, így a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap.
A Pénzcentrum 2025. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat.
Szombaton újabb hidegfront érkezik, de ezúttal sem várható számottevő csapadék, csupán erős szél és kisebb záporok.
A Pénzcentrum 2025. október 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni
Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés, aztán erős fordulhat jöhet.
Bár az ősz már megérkezett, a Balaton környéki cukrászdák nem zárnak be.
A helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége és egy mentőhelikopter is kivonult.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
