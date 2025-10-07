2025. október 7. kedd Amália
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fiatal anya rögzíti a fiát az autósülésben.
Autó

Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!

Pénzcentrum
2025. október 7. 19:03

Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott: a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) „elégtelen” minősítést kapott. A teszt során a frontális ütközésnél az ülések héjai leváltak az alsó szerkezetekről, jelentős sérülésveszélyt okozva a gyermekek számára.

Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott: a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) „elégtelen” minősítést kapott. A vizsgálat során a menetiránnyal szemben bekötött babafigurák ütközésénél az ülések héjai leváltak az alsó szerkezetekről, ami jelentős sérülésveszélyt okozott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A teszt szerint a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 nem felelt meg az ADAC biztonsági követelményeinek. A frontális ütközéses próbák során a gyermekeket szimuláló babák súlyosan veszélyeztetettek voltak, mivel az ülések nem tartották meg a terhelést.

A Német Autóklub ezért minden szülőt óva int a két modell használatától, annak ellenére, hogy mindkettő engedélyezett 40–150 cm testmagasságú gyermekek számára, és elsősorban online kínálják őket.

A frontális ütközéses teszteket a jelenlegi Euro NCAP vizsgálatokhoz hasonló erősséggel végezték, így a teszt során nagyobb terhelés érte az üléseket, mint a jogszabályban előírt UN R129 szabvány szerinti engedélyezési vizsgálatoknál.

Kapcsolódó cikkeink:

A Chipolino Olympus i-Size ülést a teszt során három különböző beépítési módban vizsgálták. Menetiránnyal szemben, valamint két menetirányú pozícióban az ülés héja a frontális ütközésnél levált, kivéve, amikor menetirányban volt beépítve, ott a szerkezet ellenállt a terhelésnek. A gyártó közlése szerint a modell már nem kapható, de egyes kereskedőknél még előfordulhatnak maradék készletek.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Reecle 360 (ZA10 i-Size) esetében a frontális ütközés során a forgótárcsa vált le az alsó szerkezetről, a baba és az ülés együtt repült a jármű belsejében. A menetiránnyal szemben történő beépítésnél magas sérülésveszély áll fenn. A gyártó még nem reagált az ADAC figyelmeztetésére.

Mindkét ülés három beépítési módban használható a születéstől a gyermekülés-kötelezettség végéig. Menetirányban történő beépítésnél az ülések mindkét modell esetén ellenálltak a teszt terhelésének, menetiránnyal szemben azonban a szerkezetek nem voltak biztonságosak.

Az ADAC arra figyelmezteti a szülőket, hogy a tesztben megbukott üléseket ne használják tovább, és keressék fel a kereskedőt jóváhagyás vagy csere ügyében. Bár a termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és forgalmazhatók Európában, a teszt alapján a visszavétel vagy csere nem kötelező. Az ADAC teljes teszteredményeit 2025. október 21-én hozzák nyilvánosságra.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #autó #baleset #gyerek #biztonság #veszély #teszt #adac #veszélyes #balesetveszély

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:32
19:03
18:53
18:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 7.
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
2025. október 7.
Sokkot kapnál, ha tudnád, miért betegszik meg ennyi magyar: rémesen ijesztő a válasz
2025. október 7.
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 7. kedd
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
4 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
2 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
4
1 hónapja
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
5
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nem vagyoni kár
a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 18:03
Kvíz: Gyakran iszol kólát? Ha te is a Pepsi táborába tartozol, válaszold meg kérdéseinket!
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 17:03
Mégsem szárad ki a Balaton? Megszólaltak a kutatók, szerintük ezért nem gond az alacsony vízszint
Agrárszektor  |  2025. október 7. 19:32
Lesújtó, ami a Velencei-tónál zajlik: ezt nem akartuk látni