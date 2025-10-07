Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott: a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) „elégtelen” minősítést kapott. A teszt során a frontális ütközésnél az ülések héjai leváltak az alsó szerkezetekről, jelentős sérülésveszélyt okozva a gyermekek számára.
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott: a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) „elégtelen” minősítést kapott. A vizsgálat során a menetiránnyal szemben bekötött babafigurák ütközésénél az ülések héjai leváltak az alsó szerkezetekről, ami jelentős sérülésveszélyt okozott.
A teszt szerint a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 nem felelt meg az ADAC biztonsági követelményeinek. A frontális ütközéses próbák során a gyermekeket szimuláló babák súlyosan veszélyeztetettek voltak, mivel az ülések nem tartották meg a terhelést.
A Német Autóklub ezért minden szülőt óva int a két modell használatától, annak ellenére, hogy mindkettő engedélyezett 40–150 cm testmagasságú gyermekek számára, és elsősorban online kínálják őket.
A frontális ütközéses teszteket a jelenlegi Euro NCAP vizsgálatokhoz hasonló erősséggel végezték, így a teszt során nagyobb terhelés érte az üléseket, mint a jogszabályban előírt UN R129 szabvány szerinti engedélyezési vizsgálatoknál.
A Chipolino Olympus i-Size ülést a teszt során három különböző beépítési módban vizsgálták. Menetiránnyal szemben, valamint két menetirányú pozícióban az ülés héja a frontális ütközésnél levált, kivéve, amikor menetirányban volt beépítve, ott a szerkezet ellenállt a terhelésnek. A gyártó közlése szerint a modell már nem kapható, de egyes kereskedőknél még előfordulhatnak maradék készletek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A Reecle 360 (ZA10 i-Size) esetében a frontális ütközés során a forgótárcsa vált le az alsó szerkezetről, a baba és az ülés együtt repült a jármű belsejében. A menetiránnyal szemben történő beépítésnél magas sérülésveszély áll fenn. A gyártó még nem reagált az ADAC figyelmeztetésére.
Mindkét ülés három beépítési módban használható a születéstől a gyermekülés-kötelezettség végéig. Menetirányban történő beépítésnél az ülések mindkét modell esetén ellenálltak a teszt terhelésének, menetiránnyal szemben azonban a szerkezetek nem voltak biztonságosak.
Az ADAC arra figyelmezteti a szülőket, hogy a tesztben megbukott üléseket ne használják tovább, és keressék fel a kereskedőt jóváhagyás vagy csere ügyében. Bár a termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és forgalmazhatók Európában, a teszt alapján a visszavétel vagy csere nem kötelező. Az ADAC teljes teszteredményeit 2025. október 21-én hozzák nyilvánosságra.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Bodrogi Gyula 91 évesen is gyakorta vezet, de tisztában van a korlátaival: legutóbbi fellépésére például taxival ment, mert nem akart bajlódni a parkolással.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
