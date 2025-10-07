Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!

Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott: a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) „elégtelen” minősítést kapott. A teszt során a frontális ütközésnél az ülések héjai leváltak az alsó szerkezetekről, jelentős sérülésveszélyt okozva a gyermekek számára.

Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott: a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) „elégtelen” minősítést kapott. A vizsgálat során a menetiránnyal szemben bekötött babafigurák ütközésénél az ülések héjai leváltak az alsó szerkezetekről, ami jelentős sérülésveszélyt okozott.

A Német Autóklub ezért minden szülőt óva int a két modell használatától, annak ellenére, hogy mindkettő engedélyezett 40–150 cm testmagasságú gyermekek számára, és elsősorban online kínálják őket.

A frontális ütközéses teszteket a jelenlegi Euro NCAP vizsgálatokhoz hasonló erősséggel végezték, így a teszt során nagyobb terhelés érte az üléseket, mint a jogszabályban előírt UN R129 szabvány szerinti engedélyezési vizsgálatoknál.

A Chipolino Olympus i-Size ülést a teszt során három különböző beépítési módban vizsgálták. Menetiránnyal szemben, valamint két menetirányú pozícióban az ülés héja a frontális ütközésnél levált, kivéve, amikor menetirányban volt beépítve, ott a szerkezet ellenállt a terhelésnek. A gyártó közlése szerint a modell már nem kapható, de egyes kereskedőknél még előfordulhatnak maradék készletek.

A Reecle 360 (ZA10 i-Size) esetében a frontális ütközés során a forgótárcsa vált le az alsó szerkezetről, a baba és az ülés együtt repült a jármű belsejében. A menetiránnyal szemben történő beépítésnél magas sérülésveszély áll fenn. A gyártó még nem reagált az ADAC figyelmeztetésére.

Mindkét ülés három beépítési módban használható a születéstől a gyermekülés-kötelezettség végéig. Menetirányban történő beépítésnél az ülések mindkét modell esetén ellenálltak a teszt terhelésének, menetiránnyal szemben azonban a szerkezetek nem voltak biztonságosak.

Az ADAC arra figyelmezteti a szülőket, hogy a tesztben megbukott üléseket ne használják tovább, és keressék fel a kereskedőt jóváhagyás vagy csere ügyében. Bár a termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és forgalmazhatók Európában, a teszt alapján a visszavétel vagy csere nem kötelező. Az ADAC teljes teszteredményeit 2025. október 21-én hozzák nyilvánosságra.