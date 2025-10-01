2025. október 1. szerda Malvin
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Esővíz egy nyitott faablakon egy heves, nyári záporeső alatt. Jól látható az ablak faszerkezete, valamint a dupla üvegezés. A háttérben egy nagy kert látható.
Utazás

Ne rakd el az esernyőt és a kabátot sem: szerdán minden időjárásból kapunk egy adagot!

Pénzcentrum
2025. október 1. 07:01

Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.

Szórványosan előfordulhatnak záporok, helyenként pedig kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szelet kedden még csak élénkebb lökések kísérik, de szerdán többfelé már erős széllökésekre is készülni kell.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az éjszaka folyamán a legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, ám a szélcsendes, derült tájakon gyenge fagyra is van esély, sőt talajmenti fagy másutt is kialakulhat. Napközben viszont már enyhébb lesz az idő: a legmagasabb hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.

Összességében tehát igazi tavaszi, hullámzó időjárás vár ránk: napsütéssel, hirtelen záporokkal, széllel és hűvös reggelekkel.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #szélvihar #időjárás #hőmérséklet #zivatar #tavasz #zápor #fagy #napsütés #időjárás előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:31
07:01
06:35
05:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
2 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
3
3 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
4
2 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
5
2 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 06:35
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 05:35
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
Agrárszektor  |  2025. október 1. 07:01
Olyan dolog történt Németországban, amire 10 éve nem volt példa ott