Ne rakd el az esernyőt és a kabátot sem: szerdán minden időjárásból kapunk egy adagot!

Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.

Szórványosan előfordulhatnak záporok, helyenként pedig kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szelet kedden még csak élénkebb lökések kísérik, de szerdán többfelé már erős széllökésekre is készülni kell.

Az éjszaka folyamán a legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, ám a szélcsendes, derült tájakon gyenge fagyra is van esély, sőt talajmenti fagy másutt is kialakulhat. Napközben viszont már enyhébb lesz az idő: a legmagasabb hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.

Összességében tehát igazi tavaszi, hullámzó időjárás vár ránk: napsütéssel, hirtelen záporokkal, széllel és hűvös reggelekkel.