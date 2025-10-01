Megszólalt a BKV a brutálisan bántalmazott dolgozójuk ügyében: jöhetnek a szigorítások?

A BKV-t mélyen megrázta az az erőszakos eset, ami a napokban történt az egyik metróvonalon: a társaság állomási diszpécserét brutális módon bántalmazták a szolgálata közben, a támadás olyan erőszakos volt, hogy a kolléganő kórházi ellátásra szorult. A BKV belső vizsgálatot indított, együttműködik a hatóságokkal, és mindenben támogatja munkatársa felépülését - közölte a társaság.

"2025. szeptember 29-én éjszaka az M3-as metró Újpest-városkapu állomásán súlyosan bántalmazták a BKV egyik szolgálatot teljesítő állomási diszpécserét. Az állomáson szintén szolgálatot ellátó munkatárs azonnal riasztotta a biztonsági őröket, akik a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották az agresszív férfit, majd őt a hatóság előállította.

A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében. A metróállomásokon állandó és mozgó vagyonőrök járőröznek, emellett a kollégák kamerákon keresztül is figyelik a forgalmat, hogy kiszűrjék a renitenseket. A biztonsági intézkedéseket folyamatosan fejleszti a társaság, aminek a hatására a dolgozókat ért atrocitások a tavalyi évhez képest az idén csökkenő tendenciát mutatnak. 2024-ben 14 eset történt, ebből 12 az első három negyedévben. 2025 szeptember végéig 8 esetet regisztráltak a társaságnál.

A BKV álláspontja szerint, aki a közösségi közlekedés dolgozóját bántalmazza, az nemcsak egy embert, hanem az egész rendszer működését veszélyezteti, és ezzel minden budapestinek árt. Az erőszak bármilyen formája — különösen egy közfeladatot ellátó dolgozóval szemben — elfogadhatatlan. A BKV egyes munkavállalói közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Számukra a törvény külön védettséget biztosít, vagyis a közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett bűncselekmény súlyosabban büntethető. A sérelmükre elkövetett bántalmazás három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de minősített esetekben öt éves szabadságvesztést is kiszabhatnak.

A BKV elkötelezett abban, hogy biztonságos munkakörnyezetet biztosítson, és következetesen fellép minden olyan cselekmény ellen, amely a dolgozók testi épségét vagy méltóságát veszélyezteti. A társaság mielőbbi gyógyulást kíván a munkavállalójának, aki számára a teljes felépülésig minden segítséget, támogatást biztosít." - áll a közleményükben.