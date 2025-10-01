Az érintett területeken a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de helyenként jégeső is előfordulhat.
Megszólalt a BKV a brutálisan bántalmazott dolgozójuk ügyében: jöhetnek a szigorítások?
A BKV-t mélyen megrázta az az erőszakos eset, ami a napokban történt az egyik metróvonalon: a társaság állomási diszpécserét brutális módon bántalmazták a szolgálata közben, a támadás olyan erőszakos volt, hogy a kolléganő kórházi ellátásra szorult. A BKV belső vizsgálatot indított, együttműködik a hatóságokkal, és mindenben támogatja munkatársa felépülését - közölte a társaság.
"2025. szeptember 29-én éjszaka az M3-as metró Újpest-városkapu állomásán súlyosan bántalmazták a BKV egyik szolgálatot teljesítő állomási diszpécserét. Az állomáson szintén szolgálatot ellátó munkatárs azonnal riasztotta a biztonsági őröket, akik a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották az agresszív férfit, majd őt a hatóság előállította.
A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében. A metróállomásokon állandó és mozgó vagyonőrök járőröznek, emellett a kollégák kamerákon keresztül is figyelik a forgalmat, hogy kiszűrjék a renitenseket. A biztonsági intézkedéseket folyamatosan fejleszti a társaság, aminek a hatására a dolgozókat ért atrocitások a tavalyi évhez képest az idén csökkenő tendenciát mutatnak. 2024-ben 14 eset történt, ebből 12 az első három negyedévben. 2025 szeptember végéig 8 esetet regisztráltak a társaságnál.
A BKV álláspontja szerint, aki a közösségi közlekedés dolgozóját bántalmazza, az nemcsak egy embert, hanem az egész rendszer működését veszélyezteti, és ezzel minden budapestinek árt. Az erőszak bármilyen formája — különösen egy közfeladatot ellátó dolgozóval szemben — elfogadhatatlan. A BKV egyes munkavállalói közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Számukra a törvény külön védettséget biztosít, vagyis a közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett bűncselekmény súlyosabban büntethető. A sérelmükre elkövetett bántalmazás három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de minősített esetekben öt éves szabadságvesztést is kiszabhatnak.
A BKV elkötelezett abban, hogy biztonságos munkakörnyezetet biztosítson, és következetesen fellép minden olyan cselekmény ellen, amely a dolgozók testi épségét vagy méltóságát veszélyezteti. A társaság mielőbbi gyógyulást kíván a munkavállalójának, aki számára a teljes felépülésig minden segítséget, támogatást biztosít." - áll a közleményükben.
A Pénzcentrum 2025. október 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
A Euronet ATM olyan trükkökkel verheti át a turistákat, amiket egyszerű lenne kivédeni, mégis nagyon kevesen tudnak róla.
Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.
A légitársaság átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről.
A budapesti nyitás a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének újabb mérföldköve.
A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek.
Egyetlen év alatt a nemzetközi márkás hotelek portfóliója több mint kétezer új szállodával nőtt.
Október 1-től jelentős kedvezménnyel utazhatnak a repülőtéri expresszjáraton azok, akik Budapest-, Pest vármegyei vagy országbérlettel rendelkeznek.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.
Augusztrusra felpörgött turizmus: sokkal több lengyel és német érkezett az országba.
Az athéni repülőtéren jelentős késésekre kell számítani, miután a légiirányítók csökkentették az óránként kezelt járatok számát.
Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn hűvös reggelre és napos délelőttre ébredhetünk.
A Virgin Australia légitársaság új szolgáltatást vezetett be: az utasok licitálhatnak a mellettük lévő üres ülőhelyre, így biztosítva maguknak több kényelmet a repülőút során.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.