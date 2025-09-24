Állóháború: elszállíttatja a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség

Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.

Mint írták, a taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére. A hatóság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban, a tudomásul vett bejelentéstől eltérően, lassították a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.

A tájékoztatás szerint eddig az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A Margit hídon nyolc taxissal szemben tettek szabálysértési feljelentést, hat esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.

Közölték azt is, hogy a járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.

Címlapkép:Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA