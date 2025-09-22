Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 22.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. szeptember 22., hétfő.

Névnap

Móric

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.07 Ft

CHF: 417.18 Ft

GBP: 447.65 Ft

USD: 332.44 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 18.

A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 25, 37, 38, 41, 42



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

6-os találat: 1 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 14 db

4-es találat: 933 db

3-as találat: 17041 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29410 Ft

MOL: 2772 Ft

RICHTER: 9790 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.23: Nyugat, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, csapadékos, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, mely megélénkülhet, a Zemplén térségében meg is erősödhet. A maximum-hőmérséklet általában 26, 32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

2025.09.24: Nagyrészt felhős időben lesz részünk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Szórványosan lehet időszakos eső, záporeső, néhol esetleg zivatar. Nyugaton eshet a legtöbb csapadék. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 19, délután 15 és 27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások, mint fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás is tapasztalható. (2025.09.21)

Akciók

